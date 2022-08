Sens : un Icaunais sacré champion du monde de voltige aérienne

Voilà un Icaunais qui a assurément la tête dans les nuages, au propre comme au figuré. Victor Lalloué a remporté les championnats du monde de voltige aérienne avec l'équipe de France vendredi 12 août, en Pologne. Le Sénonais et ses 9 coéquipiers, dont deux femmes, se sont imposés dans la catégorie "unlimited", la plus élevée, devant l'Espagne et les États-Unis. Trois Français se sont également emparés des trois premières places au classement général individuel.

La voltige aérienne consiste à effectuer diverses figures dans les airs, à bord de petits avions monoplace ou biplace. La France s'est imposée à de nombreuses reprises ces dernières années en haut du podium mondial.