À Sens, un rallye pédestre pour les jeunes au cœur de la ville

A Sens, vous avez peut-être croisé ce mercredi des petits groupes de jeunes traverser la ville au pas de course. Une petite centaine de jeunes Sénonais participaient au rallye Sens Express afin de découvrir différents lieux culturels ou sportifs de la ville.

Entre course d'orientation et épreuves sportives, c'est leur "Pékin Express" à eux ! Ils étaient une centaine à participer à ce rallye pédestre au cœur de la ville.

Gym et escalade au programme

Carte de Sens à la main, casquette sur la tête... 4 filles et 2 garçons, entre 11 et 14 ans c'est l'équipe du centre social des Champs Plaisants qui prend la direction de la salle omnisports. Plusieurs centaines de mètres de course, jusqu'à la première épreuve : gymnastique ! "Faire des galipettes et tout... c'est pas trop mon truc !", concède un des jeunes participants.

Une épreuve finalement remportée facilement. On passe à l'escalade, et arrivée devant le mur, Roumaïla, 12 ans, est impressionnée. Et une fois sur les prises... "C'est dur, enfin y'a des trucs qui font mal !".

Des découvertes et des échanges

Puis direction le point information jeunesse, où les jeunes peuvent échanger avec les animateurs. Un endroit où on peut parler orientation, notamment. Une découverte utile, confirme Philippe Sénéchal, qui travaille au service des sports : "Les jeunes ont tendance à juger des choses qu'ils ne connaissent pas, alors l'idée c'est de leur faire vivre des activités, pour qu'il se rende compte de ce que c'est !"