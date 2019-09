Sentez-vous sport : une journée à Antibes pour se (re)mettre au sport

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) des Alpes-Maritimes organise ce dimanche à Antibes une grande journée de découverte d'activités sportives, pour convaincre ceux qui en douteraient encore, de l'importance de pratiquer une activité pour la santé et le bien-être notamment.

Antibes, France

Et si on se (re)mettait au sport ? C'est la période des inscriptions aux clubs et associations. Selon le dernier baromètre sport-santé Ipsos, 79 % des habitants de notre région PACA aimeraient faire plus de sport. Mais il existe des freins, comme le manque de temps (58% des mêmes interrogés) ou le manque de confiance en soi (53 %).

"On peut toujours mettre son réveil plus tôt le matin pour aller courir ou marcher" Philippe Manassero, président du CDOS 06 Copier

Le sport, un enjeu de santé publique

C'est pourquoi le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) organise ce dimanche une grande journée de découverte de la pratique sportive. Chez nous, ça se déroule à Antibes, sur la base Nautique du Ponteil, de 10h à 17h.

Sentez-vous sport : c'est une journée gratuite, pour tous les publics avec plein d'activités à tester (athlétisme, boxe, tir à l'arc, marche nordique, pétanque, gym douce et handisport), pour démontrer l'importance de faire du sport, notamment pour le bien-être et la santé.

"Aujourd'hui on a le sport sur ordonnance qui se développe", Philippe Manassero Copier

Vous êtes plutôt randonnée ou zumba ?

Une trentaine de stands d'initiations sportives, mais aussi d'informations, de conseils et de prévention seront présents sur la base nautique du Ponteil de 10h à 17h ce dimanche à Antibes. A 9h il y a aussi le départ d'une randonnée pédestre au niveau de la plage de la Salis. A 11h30 vous pouvez aussi découvrir le rythme de la zumba avec une démonstration géante. Cette journée Sentez-vous sport est gratuite et s'adresse à tous les publics.