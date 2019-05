Sentons les fleurs, goûtons les bons produits du marché… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Marché, fraises, fleurs, bois et photographies ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

En mai, faites ce qu’il vous plaît !

« J’aime mon marché » à Périgueux, samedi, en direct sur France Bleu Périgord

L’opération « J’aime mon marché » est l’occasion de mettre en avant nos marchés et nos producteurs locaux, et de célébrer la convivialité, le partage, et le bien-manger. France Bleu Périgord est heureuse de s’associer à cette opération en vous donnant rendez-vous ce samedi, de 10h à 12h30, de la place du Thouin à Périgueux (proche de la cathédrale Saint-Front et de la place de la Clautre). Un défi sera lancé au chef Christine Maurence, du restaurant « La Taula » de Périgueux : avec 40 euros, elle doit faire son marché de manière à réaliser un menu pour 4 à 6 personnes. Ses entrées, plats et desserts, mettront bien entendu à l’honneur les produits du terroir, les circuits courts et la gastronomie Périgourdine. Maître restaurateur et chef de l’émission de cuisine de France Bleu Périgord (du lundi au vendredi à 10h), Philippe Parsy portera son cabas et la suivra jusqu’à notre cuisine mobile… Animatrice télé et marraine de cette Fête Internationale des Marchés, Luana Belmondo ne manquera de venir apporter… son petit grain de sel !

Le fameux fruit rouge issu des fraisiers est à l’honneur ce dimanche

Dans la vallée de l’Isle, la commune de Saint-Front-de-Pradoux vous promet des « Fraises en folie », ce dimanche. Des fraises à manger, à boire, à emporter ou encore à collectionner, de 10h à 18h, au Parc de la Mairie. De nombreuses animations sont prévues au cœur de la cité, comme un concours de vélos fleuris pour les enfants de moins de 11 ans. En Périgord Noir, à la limite avec le département du Lot, la Foire de la Fraise est annoncée à Nabirat ce dimanche. Tout au long de la journée vous sont proposés une vente de fraises, un marché de producteurs et artisans locaux, une vente de la tarte géante de 30m², un vide-grenier, des attractions multiples et nouvelles, et une super tombola vous permettra peut-être de remporter un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Floralies de Saint-Jean-de-Côle, ce week-end

Les 4 éléments sont à l’honneur pour cette nouvelle édition : l’air, l’eau, le feu et la terre. Vous découvrirez ainsi dans l’un des plus beaux villages de France des suspensions florales, des feuilles plumes, des fleurs légères et des feuillages pouvant varier en fonction du courant d’air, un « Mur d’eau d’escalade » avec un grand bassin bordé de fleurs et de plantes aquatiques avec des passionnées d’aquariophilie, une grande décoration florale dont les couleurs sont celles du feu, entre fleurs un peu piquantes et d’autres chaudes comme l’exotisme le réclame, ou encore une descente de lianes en colonnes avec des fleurs dans les tons appropriés. Horticulteurs, pépiniéristes et artisans d’arts sont présents pour cette nouvelle édition des Floralies de Saint-Jean-de-Côle ce samedi et ce dimanche ; l’entrée est à 4 euros et est gratuite pour les moins de 14 ans.

La création contemporaine s’invite dans les musées, dans le cadre du Mai des Arts organisé par la Ville de Bergerac…

Les musées de Bergerac accueillent une exposition de photographie consacrée aux « Femmes Viticultrices ». L’artiste photographe et plasticienne Anita Pentecôte travaille à la fois le sténopé, un dispositif optique particulier, et l'image numérique couleur pour immortaliser leur passion de la profession, leurs gestes et les étapes successives du travail des vignes au gré des saisons. L’exposition « Femmes Viticultrices » est à voir jusqu’au dimanche 23 juin au Musée du tabac et au musée de la ville de Bergerac, du mardi au dimanche, et l’entrée est gratuite.

Fête des Bois à Chancelade, dimanche

L’allée des Bergeronnettes de Chancelade fête ce dimanche les bois. Une randonnée pédestre partira à 9h et, tout au long de la journée, vide-grenier, animations diverses, auberge espagnole, restauration sur place ou à emporter et bourriche, dotée de nombreux lots.,