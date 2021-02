Séparation de Daft Punk : la folle histoire de leur concert aux Trans Musicales de Rennes en 1995

Daft Punk sans masque à l'Ubu. C'était en 1995 pour le festival des Trans Musicales. Alors que le mythique duo de l'électro français annonce sa séparation, ce lundi 22 février, retour sur leur venue rocambolesque à Rennes. Le co-créateur et programmateur des Trans Musicales, Jean-Louis Brossard, se souvient que c'est un ami, le DJ rennais Kenobi qui les a mis en relation avec le duo qui n'a pas encore sorti son premier album. "Les premiers Maxis sont sortis et évidemment on écoutait ça en boucle donc on les a contactés." Et le duo parisien accepte.

"Ils sont carrément venus avec leur studio. C'était un vrai live, pas on appuie sur un bouton etc. Il y avait vraiment tout un tas de consoles, de machines sur la petite scène de l'Ubu. C'était un concert mémorable." Un concert qui a failli ne jamais avoir lieu.

Un concert qui a failli être annulé

Nous sommes en décembre 1995, en pleine période de contestation contre le plan Juppé. "Ca a été difficile à monter parce que c'était les grandes grèves ! Il n'y avait plus de trains, pratiquement plus d'essence ..."

Les organisateurs des Trans Musicales trouveront quand même un avion Paris-Rennes. "On a réussi à faire en sorte que Thomas Bangalter, qui venait juste d'avoir son permis, puisse prendre sa voiture, mettre son matos dedans et le mettre en soute." Personne n'y croyait au point que Jean-Louis Brossard avait annoncé aux médias l'annulation du concert la veille. Mais le samedi après-midi Daft Punk est bien sur scène, sans les fameux casques.