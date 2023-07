Sept ans après, un film en préparation sur le Père Hamel

L'assassinat du Père Hamel , dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016, a bouleversé Cheyenne Carron. La réalisatrice, très portée sur le thème du sacré, s'est rendue dès le lendemain en Normandie, devant l'église Saint-Etienne. Germe rapidement l'idée d'en faire un film. "J'ai muri cela pendant quelques années, raconte celle qui a déjà réalisé quinze longs-métrages. Mais tant mieux, je pense que le film sera meilleur avec ce recul de sept ans."

ⓘ Publicité

Cheyenne Carron souhaite tourner une fiction et non un documentaire. "Je pense que l'on peut toucher avec une fiction, plus qu'avec un documentaire qui est collé à la réalité. Je vais prendre quelques libertés artistiques, mais en respectant qui il était", explique la réalisatrice. Pour cela, elle est en contact avec le diocèse de Rouen, avec ceux qui ont connu le Père Hamel. "C'est un homme qui est pour moi un Saint, dit-elle. Anonyme, bien qu'il ne le soit plus maintenant. Mais qui a tellement fait le bien, qui dégageait tellement de choses, qu'il fallait lui rendre hommage."

loading

Si le financement du film a été refusé par le CNC, le centre national de la cinématographie, Cheyenne Carron a tout de même pu trouver 200.000 euros, en partie grâce à du financement participatif. Le tournage doit commencer en septembre, à Saint-Etienne-du-Rouvray, Rouen et Paris. La sortie est espérée pour la fin du premier semestre 2024, avec pourquoi pas une diffusion dans des cinémas locaux.

loading