Septième épisode du télé-rugby : un geste entré dans la légende du CA Brive

Pour le septième épisode du télé-rugby, le CA Brive diffusera ce dimanche soir un autre match marquant de son histoire. Promu dans l'élite en 2003-2004, le CAB se déplace le 28 février au Stade Français, champion en titre, et l'arrière Nicolas Le Roux signe un geste passé dans la postérité...

Quand Nicolas Le Roux chambre... et mime un raté de Christophe Dominici avec le XV de France entré dans l'Histoire du rugby français

Des forts souvenirs vont revenir en tête des plus fervents supporters brivistes ce dimanche soir. Car le CAB, qui poursuit son divertissement habituel auprès de ses fans pour le septième dimanche de suite durant le confinement, diffuse un match à part de l'histoire du club.

Le surprenant promu chez le champion dans le dur

Promu en Top 16 en 2003-2004, et après avoir notamment gagné à Clermont en début saison (télé-rugby de dimanche dernier), le CAB se déplace cette fois chez le champion de France en titre, le Stade-Français, pour la 9e journée de championnat le samedi 28 févrirer 2004. Face à l'armada parisienne et sa colonie argentine de trois-quarts (Pichot, Dominguez, Hernandez et Corletto), Brive est décider à faire la guerre à Paris pour croire à la qualification. Ce jour là, l'arrière briviste Nicolas Le Roux signe un geste passé dans la postérité...

Un geste mythique

France Bleu Limousin apporte une septième fois son concours pour les commentaires de la rencontre dans les conditions du direct. Elle sera à suivre sur la chaîne Youtube CAB History TV à retrouver en cliquant ici.