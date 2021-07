Serge et Beate Klarsfeld attendus au Chambon-sur-Lignon

Serge et Beate Klarsfeld sont attendus au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) ce samedi 10 juillet. Le célèbre couple de chasseurs de nazis doit animer une conférence à 18 heures dans le cadre de la saison culturelle du Lieu de Mémoire.

L'historien et avocat devrait revenir sur ce qu'il s'est passé sur le plateau mais aussi parlé de ses propres souvenirs.

En 1944, Serge Klarsfeld était venu se réfugier avec sa famille à Saint-Julien-en-Chapteuil. "Nous étions à Nice et des amis nous avaient conseillé la Haute-Loire et nous avaient dit qu'il n'y avait pas de persécution des juifs. De la vie urbaine au bord de la Méditerranée, je me suis retrouvé dans une vie rurale avec les grands bœufs qui tiraient les charrettes", aime-t-il raconter. Il se souvient aussi de l'école chez les frères, d'une "population sympathique" et des juifs qui ne cachaient pas d'être juifs".

L'entrée à la conférence est gratuite.

L'exposition proposée au lieu de mémoire sur Les Justes et le sauvetage des juifs en Europe est prolongée jusqu'à l'automne. Des visites guidées sont organisées les mardis et jeudis, à 10 h 30.