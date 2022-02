Série Astérix pour Netflix : dans les coulisses de la fabrication à Toulouse

C'est à Toulouse à deux pas de la gare Matabiau dans l'immense immeuble de briques rouges partagé également par l'équipe de France Bleu Occitanie que sont installés les studios TAT. Une série Netflix se fabrique là en toute discrétion. Et pas n'importe laquelle. La série animée "Astérix et le combat des chefs" avec Alain Chabat en réalisateur. Les studios TAT occupent pour le moment 1600m² et projettent, avec le projet Astérix, d'arriver à plus de 2000m².

L'univers du dessin animé

Chez TAT studio, l'ambiance est feutrée. C'est très silencieux aussi. Sur les murs des vastes open-spaces où travaillent des dizaines d'infographistes 3D, on trouve des posters de leurs anciennes productions comme "les As de la jungle" ou encore ce qu'ils appellent des planches expression de leur dernier héros "Pil". Pil qui s'étonne, Pil en colère...

Karen, 32 ans, assure le lien entre Alain Chabat et TAT

Et au détour d'un couloir, rencontre avec Karen Seghetto.

Karen Seghetto première assistante réalisatrice sur le projet Astérix. © Radio France - Pascale Danyel

Dans le projet Astérix, Karen occupe une position stratégique : première assistante réalisatrice. Chez TAT depuis 2016, ancienne étudiante de l'ESMA Toulouse, l'Ecole Supérieure des Métiers Artistiques, c'est elle qui fait le lien entre Alain Chabat et les studios TAT. Alain Chabat n'a pas le droit de parler à la presse, la fabrication de la série c'est du top secret mais Karen nous laisse imaginer ce dessin animé 3D :

Je pense qu'Alain Chabat veut sortir des sentiers battus et donner un nouveau souffle à Astérix en apportant des nouveaux enjeux techniques et visuels

La planche expressions, une des phases du travail de fabrication d'un dessin animé 3D. © Radio France - Pascale Danyel

Adaptation de la BD "Astérix et le combat des chefs"

Le scénario "d'Astérix et le combat des chefs" va donc être réécrit, tout en conservant les grandes lignes de l'histoire. Tout le monde la connait mais un petit résumé ne fait pas de mal. Détour par l'étage de la direction où le directeur de production Jean-François Tosti lit et relit la BD jusqu'à la connaître connait par cœur : "le combat des chefs c'est le druide qui reçoit malencontreusement un coup de menhir sur la tête, un menhir bien évidemment lancé par Obélix, le druide devient toqué, il oublie la formule de la potion magique et c'est le moment où César et ses troupes s'en prennent au village. Il y a tout un tas de péripéties et au final la Gaulle n'est toujours pas occupée".

Deux ans de fabrication

La fabrication de la série "Astérix et le combat des chefs", c'est un travail qui va durer deux ans, qui occupera entre 180 et 200 personnes. Alain Chabat se rendra à Toulouse une semaine tous les deux mois et il fait part dès maintenant de toutes ses attentes à Karen :

C'est le combat des chefs version Alain Chabat, avec tous les pieds de nez qu'il peut apporter au niveau du scénario, des blagues, du casting... Plein de belles choses j'espère !

Dans le secret de fabrication d'un dessin animé, chez TAT studio. © Radio France - Pascale Danyel

Le look de la série

Alain Chabat n'est pas la seule pointure à travailler sur la série Astérix. Depuis décembre, les studios TAT sollicitent également des talents étrangers installés à Madrid et Los Angeles habitués à créer pour des très grands, comme Dreamworks et Disney confie Stéphane Margail, le directeur du studio TAT :

Pour la phase de développement visuel qui a débuté on a sollicité des artistes un peu partout dans le monde, des gens qui ont travaillé pour Dreamworks ou Disney - Stéphane Margail

Des artistes qui vont aider à "fixer le look de la série" :

Astérix tout le monde sait à quoi il ressemble mais le réalisateur peut avoir envie d'avoir une ligne plus tendue sur un bras, une oreille plus petite, un nez moins rond, c'est tous les détails sur lesquels on travaille actuellement

Excitation des débuts

La série animée sur Astérix pour Netflix n'en est qu'à ses tout débuts de fabrication. Les personnages et le décor prennent forme, ensuite il faudra écrire le scénario, l'adapter en dessin animé, réaliser le montage. etc etc... A écouter le directeur de production Jean-François Tosti, l'excitation des débuts est encore bien palpable :

Se retrouver lié à une marque comme Astérix qui fait partie de l'inconscient collectif des Français c'est presque irréel pour nous.

Le travail chez TAT studio a débuté il y a deux-trois mois mais :

On a toujours du mal à réaliser que c'est pour de vrai, c'est génial de pouvoir travailler avec un personnage comme celui-là, pour nous c'est le pied !

Le travail à accomplir est très long, deux ans pour fabriquer cinq épisodes de 30 minutes. En dernier viendra le travail du son. Les voix témoins seront enregistrées dans les studios toulousains mais les voix définitives ce sera à Paris avec très certainement des acteurs stars. Pour le moment le casting n'est pas connu.

L'un des studios d'enregistrement du son chez TAT. © Radio France - Pascale Danyel