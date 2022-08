Série d'été : Christian Huchedé, fondateur du Refuge de l'Arche, raconte ses balades nocturnes

Christian Huchedé est une figure locale bien connue dans le Sud-Mayenne. Une figure à l'histoire bien connue : il a fondé le Refuge de l'Arche en 1974. Une structure dédiée à l'accueil et aux soins d'animaux sauvages qu'il a créée avec des jeunes aux débuts des années 70. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le fondateur vit 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dans le refuge. Son empreinte est visible partout.

Un ragondin près d'une cabane

Christian Huchedé est le gardien du temple. L'homme a ses rituels. Un petit tour en voiture le matin dans les allées du refuge. Mais tel un hibou, son fondateur aime aussi la nuit. Quelques balades parfois, et des coups de téléphone. "On est souvent dérangés la nuit par des gens qui trouvent un animal. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, à 2 heures du matin, d'être réveillé par une personne qui avait à côté de sa cabane, dans une forêt près d'un ruisseau, un ragondin qui faisait du bruit. Je lui ai dit gentiment qu'il pourrait attendre le lendemain matin pour appeler quand même" sourit-il.

S'il prend plaisir à regarder les oiseaux, les macaques, et le lion. Christian Huchedé n'apprécie pas du tout une espèce, indésirable sur le refuge, mais bien présente... le rat ! "Il fait trop de dégâts, il est porteur de maladies. J'ai chopé la leptospirose à cause de lui. Mais c'est impossible de l'éradiquer et on l'a constaté ici au refuge l'année dernière. Son rongeur préféré c'est le cochon d'Inde, le premier animal domestique qu'il a eu à ses quatre ans, avec aussi une poule naine. "Mes parents m'avaient dit : "Bon, tu peux les avoir mais on te prévient, si tu t'en occupe on les mangera. Donc, on ne les a jamais mangés (rires)".

Christian Huchedé savoure ces quelques balades nocturnes. Ce sont des moments privilégiés pour lui. "Je ne devrais pas dire ça parce que, _l'idéal pour voir les animaux, c'est à la tombée de la nuit_. Toute la colline du refuge est éclairée, avec des couleurs magnifiques. Il ne faut pas le répéter hein parce qu'on va être obligé d'ouvrir le soir jusqu'à 22 h" sourit le fondateur.