Tous les jours Limoges se visite en petit train. Il faut dire que la capitale Limousine demande quelques talents de marcheurs pour être visitée. Ici, pas de fatigue et beaucoup de découvertes entre les commentaires audio et les points de vue sur les monuments de la cité Limousine.

Limoges, France

Notre série de la semaine vous propose différentes balades atypiques en Limousin. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un petit wagonnet, à la découverte de Limoges. On a testé pour vous, Limoges en petit train. Une heure de balade pour découvrir le patrimoine de la ville sans trop se fatiguer et en profitant des explications audio pour connaître l'histoire de la ville.

Avec ses 3 wagonnets et sa locomotive le petit train de Limoges mesure près de 18 mètres. de long © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Avec ces trois wagonnets et sa locomotive, le petit train mesure tout de même 18 mètres de long au volant c'est Guy qui dirige les touristes dans les ruelles de la ville. " Il faut que le commentaire soit diffusé lorsque l'on est devant le bâtiment, pas 2 minutes avant ni 500 mètres après." explique-t-il. Cela demande donc une certaine adresse pour jongleravec la circulation pendant près d'une heure. "C'est le plus difficile" selon lui : "on passe dans des endroits étroits et il y a beaucoup de piétons".

Le plus difficile selon Guy, le chauffeur: manœuvrer délicatement les wagonnets et la locomotive entre les petites rues et les grandes artères de Limoges. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

visiter sans se fatiguer

C'est justement pour éviter les rues étroites et surtout les côtes de la capitale Limousine que Gérard, venu de Grenoble, a choisi le petit train : "Ma femme ne peut pas beaucoup marcher et c'est vraiment très bien pour elle. Elle peut voir pas mal de monuments de vieille rues sans trop se fatiguer". Sa sœur, Martine vit à Limoges, et aujourd'hui elle joue les touristes. Elle apprécie surtout le petit plus : les commentaires audio. "Il y a des explications que je n'aurais pas en le visitant à pied, des informations historiques que j'avais oubliées et même jamais entendues".

Balade atypique ... direction le centre ville de #Limoges ! Le micro bleu n’est pas loin ... 😇😎 pic.twitter.com/4qR0SqI2GT — DelphineMarionBoulle (@DelphineMarion) July 11, 2018

Avec un petit regret tout de même, ne pas pouvoir descendre pour visiter les monuments comme le musée de la Porcelaine Adrien Dubouché ou encore le quartier historique de la Boucherie, actuellement en travaux après un violent incendie. Mais c'est justement l'objectif du petit train, "retournez le voir", "vous pourrez visiter", "poussez la porte", "revenez y faire un saut" peut on entendre régulièrement dans les commentaires diffusés. Car si le petit train permet de visiter la ville en accéléré, c'est aussi une carte postale: il montre aux touristes de passage la multitude de lieux à visiter par la suite dans la ville.

Le petit train propose 4 visites de la ville chaque jour (11h - 14h30 - 16h et 17h30). Pour plus d'informations s'adresser à l'office du tourisme de Limoges ou sur le site du petit train : petittrainlimoges.fr