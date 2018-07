Aubazine, France

Aujourd'hui, nous partons en Corrèze faire une balade en gyropode. Car les promenades atypiques en Limousin sont le thème de notre série d'été cette semaine sur France Bleu. Direction le lac du Coiroux, à Aubazine, pour faire le tour en gyropode. Cet appareil est constitué de deux roues et d'un manche central pour tourner.

"Les gens sont un peu déstabilisés au début"

Comme nous, vous vous demanderez d'abord s'il est compliqué d'apprivoiser un tel appareil. "C'est la question que tout le monde me pose" plaisante Edouard, l'animateur, qui répond à chaque fois que le gyropode est une formidable machine. "Elle fait 3.600 calculs à la seconde, ce qui permet de stabiliser l'usager et de rendre la pratique accessible à toutes et tous." Sur 1h30 d'activité, la première demi heure est consacrée à la prise en main, casque sur la tête et gilet jaune sur le dos. "Les gens sont un petit peu déstabilisés au début" car il faut gérer son équilibre.

"Découvrir la nature sous un autre angle"

"Vous restez très souple" conseille Edouard, pour ne pas trop pencher en avant pour accélérer... ou en arrière pour freiner ou reculer. Tourner à droite, à gauche, esquiver des arbres, monter une pente, la descendre, tout ça se passe pas trop mal. Nous voilà donc parti pour un circuit en forêt, avec une autonomie de 50 kilomètres. "Les gens qui n'aiment pas marcher peuvent ainsi découvrir des sentiers, ceux qui les connaissent peuvent voir la nature sous un autre angle" et avoir quelques surprises car le gyropode, à batterie électrique, est assez discret. "On voit parfois des petits chevreuils qui ne nous voient pas venir, ou nous permet de voir des animaux que l'on voit peut", conclut Edouard, au terme d'une sympathique ballade d'été en Limousin.

En ballade en gyropode au lac du Coiroux, à Aubazine © Radio France - Nicolas Blanzat

C'est Gyrorando Corrèze qui propose ces balades. Elles sont à faire les lundis et mardis au lac du Coiroux, à Aubazine, les mercredis et dimanches au lac du Causse, mais aussi aux Monédières et à Collonges la Rouge.