Limoges, France

Notre série de la semaine vous propose différentes balades atypiques en Limousin. Aujourd'hui, nous vous emmenons faire un petit tour dans le Tuk Tuk de Limoges. Un véhicule à moteur qui peut, en plus du conducteur, accueillir 6 personnes au maximum. Après les consignes de sécurité devant l'office de tourisme, 12 boulevard de Fleurus, les explications historiques débutent sur les 2000 ans d'histoire de la ville. C'est parti pour une heure de balade.

Petite halte dans la rue de la Boucherie, place Saint Aurélien © Radio France - Jérôme Ostermann

Au volant, Lionel Garat fait son show, entre explications complémentaires à la bande audio et échanges savoureux avec les commerçants. Il fait rire l'assistance et rend la balade plus savoureuse encore. Une visite qui passe par les principaux monuments, à commencer par l'Hotel de Ville, la cathédrale, la gare des Bénédictins, mais aussi l'ancien Palais de Justice, la place Denis Dussoubs, sans oublier l'inévitable rue de la Boucherie avec une halte pour visiter la chapelle Saint Aurélien.

Avant la gare des Bénédictins, passage par la place Denis-Dussoubs © Radio France - Jérôme Ostermann

Un véhicule bien pratique pour déambuler dans les petites rues de l'ultra centre et faire une première découverte du vieux Limoges où les touristes sont invités à revenir à pied, pour flâner et prendre le temps de découvrir entièrement les quartiers historiques de la cité de la porcelaine. A noter que Lionel Garat propose des circuits à la demande ou par thème, notamment le circuit gourmand. A Limoges, cela a forcément du sens ! (Pour toute info ou réservation : 06 43 75 65 70).