Série "Je te promets" sur TF1 : la saison 2 en cours de tournage en Charente-Maritime

Jusqu'au 24 septembre, l'équipe de tournage de "Je te promets" a pris ses quartiers à Rochefort-sur-Mer. Après une saison 1 couronnée de succès, l'adaptation française de "This is us" prépare la suite. Une rencontre était organisée mercredi avec les acteurs principaux Camille Lou et Hugo Becker.

Camille Lou et Hugo Becker, alias Florence et Paul, un couple d'apparence parfaite, mais dont les failles se révèlent peu à peu.

C'est l'une des séries les plus ambitieuses de TF1 : la deuxième saison de "Je te promets" est en cours de tournage dans les décors naturels de Charente-Maritime. Adaptation française du phénomène américain "This Is Us", histoire d'une famille sur plusieurs décennies, un couple et ses trois enfants, tous nés le même jour, mais dont l'un est noir et a été adopté.

La première saison, diffusée cet hiver, a fait comme espéré un carton d'audience, avec 4,7 millions de téléspectateurs en moyenne pour les 12 épisodes. Pour cette deuxième saison, les acteurs principaux de la "partie ancienne" de la série, Camille Lou et Hugo Becker, ont retrouvé des décors familiers : Fouras qui accueille la maison familiale, Rochefort, La Rochelle, avec même cette année des incursions Surgères et Marans. Tournage entamé le 4 août, et qui doit s'achever le 24 septembre.

Rencontre avec les acteurs de "Je te promets" Camille Lou et Hugo Becker

10h30 ce mercredi 1er septembre, à l'hôtel Mercure de la Corderie royale de Rochefort (Charente-Maritime), ville qui sert de "base" pour le tournage. Camille Lou s'installe pour les interviews. "Je me permets de boire un café" s'excuse l'actrice, qui n'a pas encore eu le temps de son petit déjeuner, après une nuit très courte. "On a tourné jusqu'à deux heures du matin. Cette année, on a beaucoup de tournages de nuit. Je pense aux infirmières, et à toutes ces personnes qui changent d'horaires tout le temps. Quel courage ! C'est épuisant..."

Les décors naturels de Charente-Maritime éclatent à l'écran, grâce notamment à des optiques très rares, importées des Etats-Unis, pour les caméras. - Jean-Philippe Baltel - Authentic Prod - TF1

Tournage épuisant

Epuisant également, le scénario. Dans la première saison déjà, Camille Lou affrontait l'accouchement de triplés et le deuil d'un enfant. C'est maintenant le décès de son mari qui l'attend : "c'est encore plus intense en émotion que la première, les larmes coulent à flot. Préparez-vous !" Le mari à l'écran de Camille Lou, c'est Hugo Becker. Un couple parfait d'apparence mais qui par touches révèle ses fêlures. La guerre d'Algérie est au menu de cette deuxième saison (quand c'était le Vietnam dans "This is us").

A l'autre bout du restaurant de l'hôtel Mercure, Hugo Becker a lui aussi la voix encore voilée par la fatigue d'un tournage exigeant : "on travaille vraiment d'arrache-pied, on ne triche pas. Les scènes d'action, ce n'est pas doublé, c'est vraiment nous. Et puis dans les scènes de jeu, on travaille aussi beaucoup pour créer de vraies complicités. On réfléchit vraiment au texte. On est dans l'exigence, sinon ça ne m'intéresse pas. Et de toutes façons ça se voit, quand on travaille vite..."

Exigence à tous les étages

Exigence également dans le filmage. Les scènes tournées en Charente-Maritime nous replongent dans les années 70-80. Des paysages magnifiés par des optiques très rares utilisées pour les caméras, importées des Etats-Unis, et qui ajoutent un grain de nostalgie. "On rajoute une touche très dorée, très chaude", précise Aline Panel, la productrice. Avec parfois des petits moments de magie, quand cette recherche sur l'éclairage rejoint la lumière naturelle de la région : "par exemple, hier on était près de la plage de Fouras, dans une maison tout en baies vitrées sur la mer. Et il y avait le coucher de soleil qui éclairait les acteurs en contre-jour, et c'était exactement la touche de la série."

Des acteurs entourés par une cinquantaine de techniciens, tous originaires de la grande région, et qui ont pour beaucoup déjà participé à la saison 1. De quoi créer des automatismes, même si le coronavirus a encore fait des siennes. "On a eu plusieurs cas dans l'équipe, en préparation et sur le tournage, témoigne Christophe Stupar le directeur de production. Alors a gérer, ça a été un petit casse-tête, parce qu'il a fallu reconstruire le plan de travail, ce qui a bouleversé les horaires de tournage. Une semaine de tournage de jour s'est transformée en une semaine de nuit, ce qui a beaucoup fatigué les organismes."

L'adaptation française n'est pas une simple décalque. Pour s'accorder à la Charente-Maritime, Paul travaille dans un chantier naval. Ce qui va avoir de nombreuses implications dans l'intrigue. - Jean-Philippe Baltel - Authentic Prod - TF1

Encore le Covid

Heureusement, l'équipe se connaît un peu mieux, ce qui permet aussi de gagner du temps. Ajoutez 250 figurants recrutés en Charente-Maritime. Une grande famille qui espère déjà se retrouver l'an prochain à Rochefort, pour la troisième saison. Saison 3 déjà en cours d'écriture... il faudra avant cela retrouver un public nombreux sur les petits écrans en février prochain.