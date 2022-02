Séries Mania : des stars et des avant-premières mondiales à Lille

C'est un peu la bande-annonce du festival qui a été dévoilé ce jeudi matin, au cinéma UGC de Lille. Une bande-annonce pas encore complète : il manque encore "2, 3 séries à négocier avec les plateformes", précise Laurence Hertszberg, la directrice du festival. Il manque aussi le président du jury, qui devrait venir de l'étranger. Une annonce qui se fera à la dernière minute compte-tenu des mesures sanitaires aux frontières liées au coronavirus.

De nombreuses stars françaises

Qui verra-t-on d'abord sur le tapis rouge du Nouveau Siècle où se dérouleront les cérémonies d'ouverture et de clôture, présentées par Daphné Bürki ? Les invités d'honneur : Nathalie Baye, Mathieu Kassovitz (qui joue l'espion "Malotru" dans le Bureau des Légendes sur Canal +), Isabelle Nanty (Munch sur TF1) et le showrunner Michael Hirst, créateur de la série Vikings et qui présentera à Lille sa nouvelle série "Billy the Kid", un biopic sur le célèbre hors-la-loi du far west : "c'est un migrant en fait. C'est l'histoire de son enfance comme migrant qui va forger cette personnalité difficile", décrypte Laurence Herszberg.

Conférence de presse du festival Séries Mania, le 17 février 2022, à Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Des invités d'honneur animeront également des conférences : l'animateur de France 2, Stéphane Bern pour parler de "la royauté en séries : fantasme ou réalité ?". L'ancienne actrice de films X, Ovidie posera la question suivante : "sexualités et séries : un simulacre de libération ?"

Au sein du jury de la compétition internationale, on retrouvera l'actrice française Cécile de France mais aussi la chanteuse Yseult.

Des séries dans l'actualité

L'actualité inspire toujours autant les scénaristes. Le réchauffement climatique sera évoqué dans la série colombienne en compétition "Turbia". Une guerre civile éclate suite au manque d'eau.

Les violences policières seront abordées dans la série française produite par Disney + dans "Oussékine" qui raconte comment la famille du jeune étudiant Malik Oussékine s'est battue en 1986 pour démontrer la bavure policière dont il avait été victime lors d'une manifestation anti-Loi Devaquet. Violences policières aussi dans la nouvelle série du créateur de The Wire, David Simon, avec "we own this city" (HBO/OCS) tourné à Baltimore dans un contexte où les agissements de la police sont de plus en plus critiqués depuis la mort de Georges Floyd.

Enfin, hasard du calendrier, cette conférence de presse s'est tenue le jour-même où Emmanuel Macron annonçait la fin de l'opération militaire "Barkhane" au Mali. La série "Sentinelles" (OCS) qui raconte le quotidien des soldats sera diffusé en avant-première.

Des séries made in Hauts-de-France

2 séries tournées dans la région seront projetées pendant le festival. D'abord HPI, la série française qui réalise la meilleure audience depuis 2004 avec 12 millions de téléspectateurs en moyenne. L'héroïne Audrey Fleurot sera à Lille. "Les papillons noirs", un thriller sombre avec Niels Arestrup, tourné à Arras et dans la métropole lilloise. Une troisième série peut même s'ajouter à cette liste "nordiste" par son auteur : Franck Thilliez. Son roman "le syndcrome E" est adapté en série avec Vincent Elbaz et Emmanuelle Béart qui seront présents à Lille.