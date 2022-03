Séries Mania : Lille va de nouveau vibrer au rythme des séries

C'est désormais un incontournable de la vie culturelle lilloise : le festival Series Mania démarre ce vendredi soir sa 12ème édition. Et ce alors que la précédente date seulement de six mois, après une annulation et un report en raison du Covid. De quoi craindre moins de nouveautés ? Non, assure Laurence Herszberg, la directrice générale de Series Mania : "Le public a de plus en plus envie de série, et de plus en plus de séries sont écrites. En moins de 6 mois, on en a quand même visionné 330, de 57 pays différents. On en a sélectionné 57 de 21 pays différents. La plupart seront en avant-première mondiale. Le monde des séries est toujours en ébullition pour répondre à l'appétit des spectateurs à travers le monde".

Un jury présidé par la productrice ukrainienne Julia Sinkevych

Une 12ème édition marquée par le contexte international, les organisateurs ayant désigné comme présidente du jury la productrice ukrainienne Julia Sinkevych, ancienne directrice du festival du film d'Odessa. "Elle vient de sous les bombes une semaine à Lille, elle repart tout de suite après le festival. Elle vient à la fois témoigner de la situation en Ukraine et de la richesse culturelle de son pays. Le message en la choisissant c'est de dire que le monde de la culture peut aussi prendre sa part dans ce conflit qui va tous nous toucher. La culture n'est pas en dehors des soubresauts du monde. Et prendre sa part c'est inviter à témoigner une femme de culture, qui en même temps lutte pour son pays, et c'est aussi de montrer que nous sommes engagés. Un festival de séries c'est toujours un festival qui regarde le monde", explique fièrement Laurence Herszberg

Que retrouve-t-on au programme de cette année ? De nombreuses projections bien sûr, la plupart en première française voire mondiale. Une soixantaine de séries sont présentées, certaines pour une nouvelle saison comme la série HPI, diffusée sur TF1 avec Audrey Fleurot dans le rôle principal. L'actrice sera d'ailleurs présente à la projection de samedi à l'UGC Ciné-Cité. Car Séries Mania, ce sont aussi des rencontres, des conférences. Dans ce registre on peut noter la présence de Mathieu Kassovitz, mais aussi de Nathalie Baye, Stéphane Bern, ou encore Isabelle Nanty.

Au programme : des avant-premières, des rencontres et des animations

Mais Séries Mania ambitionne aussi d'être une fête culturelle mais aussi populaire, aussi des animations seront proposées. Comme de nombreux ateliers mais aussi un concours de cosplay (activité qui consiste à se déguiser en un personnage de fiction) le samedi après-midi au Tripostal. Ajoutons à cela plusieurs expositions, une sous forme de décors en Lego, ou encore une consacrée aux costumes de la série américaine Une Nounou d'enfer.

La soirée de clôture du festival, vendredi 24 mars, sera assurée par le producteur de musique nordiste Myd. Il était nominé en tant que Révélation masculine aux dernières Victoires de la musique, et s'était notamment fait remarquer l'an passé par sa participation au projet de musique parodique du youtubeur Squeezie "Time-Time".