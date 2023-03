Séries Mania : Marcia Cross (Bree dans Desperate Housewives) sera à Lille les 21 et 22 mars !

Il y aura peut-être un panier de muffins cette année à Séries Mania ! L'actrice américaine Marcia Cross, mondialement connue pour avoir joué le rôle de Bree Van de Kamp dans la série Desperate Housewives, sera l'invitée d'honneur du festival lillois et sera présente dans la capitale des Flandres les 21 et 22 mars prochains.

Ce rôle de femme au foyer traditionnelle, tirée à quatre épingles, lui a valu "trois nominations aux Golden Globes et une nomination aux Primetime Emmy" rappelle le festival Séries Mania. Vous l'avez peut-être vue également dans les séries Melrose Place, Everwood, Monarch ou encore plus récemment dans la série thriller psychologique You, sur Netflix.

L'actrice donnera une masterclass au Nouveau Siècle

La star américaine rencontrera donc son public lillois fin mars et donnera même une masterclass au Nouveau Siècle le mardi 21 mars de 17 heures 30 à 19 heures. "Elle reviendra sur sa très longue carrière au théâtre et à la télévision et elle nous détaillera son parcours à l’incroyable diversité, qui a fait d’elle l*’une des actrices incontournables du petit écran** aux Etats-Unis*", peut-on lire sur le site du festival qui se tiendra du 17 au 24 mars.

Une séance spéciale sera également organisée en présence de Marcia Cross le mercredi 22 mars de 14 heures à 16 heures 15 au cinéma UGC Ciné-Cité. "Nous lui avons confié une carte blanche lors de laquelle elle présentera ses deux épisodes favoris des séries de sa filmographie", expliquent les organisateurs de Séries Mania.

La billetterie sera ouverte ce samedi 4 mars à partir de midi sur le site internet du festival.