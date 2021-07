Le festival Séries Mania de Lille recherche des bénévoles!

Vous aimez l'univers des séries? C'est l'occasion idéale de vous en approcher au plus près! Le festival Séries Mania recherche des bénévoles pour cette 3ème édition de ce qui est devenu le plus grand rendez-vous européen dédié aux séries. Les missions de ces bénévoles: animation du village du festival Place Rihour, accueil du public, des professionnels, etc. Une nouveauté cette année: le festival crée également une "équipe Teens" du côté des bénévoles: elle est donc ouverte aux jeunes âgés de 17 ans qui pourront également participer.

Une journée d'information, les "Welcome bénévoles", aura lieu le 18 août à 18h au Nouveau Siècle. Si vous êtes intéressés, il faut remplir le formulaire de Séries Mania.