Sète, capitale (mondiale) de la Culture

La ville de Sète vient de présenter la programmation de sa saison estivale culturelle. Une saison qui commence dès la fin du mois de mai.

Sète propose une saison culturelle abondante. La ville de Sète a présenté hier sa programmation estivale jeudi.

12 festivals de mai à octobre 2017

Quand on parle de saison estivale, il est à noter qu'elle commence dès le 24 mai avec le festival de photographie Images Singulières pour se terminer en fait en septembre avec un nouveau venu , la 1ère édition sétoise du festival de musiques électroniques Convenanza qui déménage de Carcassonne à Sète.

Entre les deux, dix rendez-vous : Musique électronique avec le Worldwide festival de Gilles Peterson début juillet, la chanson française en juin avec Quand je pense à Fernande, dans l'esprit irrévérencieux de Georges Brassens avec entre autres Philippe Katerine, Thomas Fersen, Hubert Félix Thiéphaine entres autres.

Le K Live qui fête ses 10 ans autour des arts urbains, les peintures murales du MACO, le Musée A Ciel Ouvert, la 2ème édition du rendez-vous cinéma Sunsète pour voir ou revoir les pieds dans le sable des films comme les dents de la mer ou le Grand Bleu.

La poésie, accessible à tous, gratuitement , dans la rue et les jardins publics avec les Voix Vives fin juillet.

Sans oublier Demi Festival , rendez-vous hip hop initié par le rappeur sétois Demi Portion.

Et puis, les deux poids lourds : Jazz à Sète pour la 22ème édition et Fiest'A Sète. C'est la 21ème édition du festival des musiques du monde avec entre autres la venue exceptionnelle de Seun KUTI, le fils de Fela, le père de l'afro beat. Seun Kuti sera accompagné par l'orchestre de son père Egypt 80. Un concert qui ne fera que 2 dates en Europe cette année.

La culture c'est aussi le tournage d'une série pour TF1

Mais la culture à Sète , ça n'est pas que des festivals, c'est aussi le petit écran.

La ville de Sète a été choisie par TF1 pour sa toute nouvelle série intitulée Demain nous appartient. Un nouveau bon point après le succès de Candice Renoir sur France 2.

Des studios ont été construits sur l'ancien site d'embouteillage Skalli, à l'entrée de la ville. Sète qui a fait son calcul, Candice Renoir c'est un million d'euros de retombées économiques par saison pour la ville.

Christelle Espinasse, adjointe à la culture à la ville de Sète est l'invité de France Bleu Hérault.

Des retombées économiques

Globalement, pour un euro investi dans la culture à Sète, les retombées pour les commerçants sont évaluées à 4 euros.

10 % du budget de la ville sont consacrés à la culture. 10 millions d'euros pour 40 millions de retour sur investissements.

Il faut dire qu'entre mai et septembre, Sète va accueillir 220 000 spectateurs rien qu'au Théâtre de la mer. Plus d'un million de personnes, selon la ville, si on compte les musées, le MACO, les expos, la Saint-Louis..etc..etc...Ce qui fait dire à François Commeinhes, maire de Sète que la "culture, ce n'est pas que pour les bobos"