VIDÉO - Sgt. Pepper's Experience, l'exposition sur les Beatles à découvrir à la Maison de la Radio

Pour les 50 ans de la sortie de l’album des Beatles, "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", Radio France présente jusqu'au 29 juillet une exposition immersive sur ce disque mythique. Pour aller plus loin dans l'expérience, France Bleu a rencontré l'incontournable Philippe Manoeuvre.

Pour fêter le 50ème anniversaire de la sortie de l'album légendaire des 4 garçons de Liverpool, la Maison de la Radio vous propose une superbe exposition interactive. Par groupes de 4 personnes – à l'image des Beatles – et munis de casques audio, les visiteurs redécouvrent l’univers visuel et sonore de Sgt. Pepper’s. L'album mythique du grouple anglais ressort pour l'occasion en édition super deluxe.

"Sgt. Pepper, une pièce montée à l'anglaise"

Philippe Manœuvre, incontournable et intarissable en ce qui concerne le rock, est l'invité de France Bleu Soir ce vendredi 2 juin.Le journaliste affirme : "Les Beatles avaient peur à l'idée d'essayer de surpasser leur chef-d'oeuvre précédent : Revolver. Paul Mc Cartney a eu l'idée d'inventer un groupe qui s’appellerait "La fanfare des cœurs solitaires du Sergent Poivre", ce qui dégageait un peu les Beatles de leur responsabilité de Beatles et les faisait travailler un peu comme un orchestre." Il ajoute : "C'est une espèce de pièce montée anglaise, un album "concept", sans tubes."

Petite balade dans les couloirs de la Sgt.Pepper's experience

La Sgt. Pepper's experience (presque) comme si vous y étiez ! Durant près de 2 minutes, arpentez les couloirs de la Maison de la Radio pour apercevoir une partie de l'exposition :

Redécouvrez l'album référence

Avec des titres comme "With a little help from my friends" ou encore "Lucy in the sky with diamonds", cet album des Beatles a su s'imposer comme étant une référence dans l'Histoire de la pop. (Ré)écoutez plutôt : (album disponible à l'écoute via un compte spotify, deezer ou via youtube).