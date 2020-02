Shakira et Jennifer Lopez ont assuré le show lors de la mi-temps du Super Bowl, la célèbre finale du championnat de football américain. Les deux stars ont repris leurs plus grands titres pour les 110 millions de téléspectateurs.

Shakira et Jennifer Lopez ont enflammé le Super Bowl

Shakira et Jennifer Lopez ont chanté l'une après l'autre puis ensemble lors de la mi-temps du Super Bowl 2020.

La finale du Super Bowl 2020 a vu les "Chiefs" de Kansas City s'imposer devant les "49ers" de San Francisco mais le monde entier retiendra surtout le show assuré à la mi-temps par Shakira et Jennifer Lopez. Devant près de 110 millions de téléspectateurs, les deux stars ont offert un show millimétré, reprenant tour à tour, puis ensemble, leurs plus grands titres.

La performance de Shakira, 43 ans, et Jennifer Lopez, 50 ans, a été saluée par de nombreux internautes. Jennifer Lopez a d'ailleurs partagé la scène avec sa fille le temps d'une chanson et rendu hommage au basketteur Kobe Bryant, tragiquement décédé quelques jours plus tôt.