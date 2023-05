Sheila et Christophe Willem au festival Aime de Montélimar

Christophe Willem, Sheila, Skip The Use et Deluxe seront au château de Montélimar (Drôme) cet été pour la première édition du festival Aime, qui se déroule du 7 au 9 juillet. La programmation vient d'être dévoilée sur leur page Facebook . Des artistes dégotés en deux semaines par le directeur du festival, Didier Viricel qui explique :"cela fait maintenant plus de 40 ans que je suis dans le milieu du spectacle, donc j'ai pas mal de relations et ça m'a aidé. Mais c'est vrai qu'on a eu de la chance que ces artistes soient disponibles ! Car notre festival se déroule au mois de juillet, c'est la période où les artistes sont très sollicités, il y a de nombreux festivals partout en France." La suite de la programmation n'est pas encore connue, mais Didier Viricel souhaite que les artistes s'adressent à un public de "7 à 77 ans". Elle sera dévoilée dans les prochains jours. Vous trouverez tous les tarifs sur leur site internet , vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà y réserver vos places.

