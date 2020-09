Sherkan, le tigre blanc du Zoo de Beauval a été euthanasié

L'emblématique tigre blanc du ZooParc de Beauval, Sherkan, a été euthanasié mercredi à l'âge de 18 ans. "Il souffrait d'arthrose sévère depuis plusieurs années", explique le parc animalier de Saint-Aignan (Loir-et-Cher). Toujours selon la direction du Zoo, "ces dernières semaines, son activité s'était fortement réduite malgré les traitements quotidiens : il se déplaçait beaucoup moins et il ne réagissait plus aux enrichissements proposés par les soigneurs. (...) Il a été décidé d'arrêter ses souffrances et de l'euthanasier".

Né le 3 juin 2002 au Touroparc de Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire), le félin avait rejoint Beauval en 2005, où "son physique et sa prestance" avaient fait de lui "un animal incontournable", selon le zoo. Sherkan était sous traitement depuis 2015.