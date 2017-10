Show culinaire autour du chocolat à Cap 3000

Jusqu'au 5 novembre, le centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent du Var célèbre le chocolat. Des chefs cuisiniers et pâtissiers réalisent des cours de cuisine et animent des ateliers culinaires. Les français mangent 400.000 tonnes de chocolat par an.

Qui n'aime pas le chocolat ? Bon, il y en a forcément. Mais les Français aiment cet aliment aussi bien sucré qu'amer. Chaque année, on avale 400.000 tonnes de chocolat. La France est le 7e plus gros consommateur de chocolat en Europe. Alors que le salon du chocolat se tient en ce moment même à Paris, le centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent du Var propose jusqu'à dimanche un "Show'colat" au milieu des boutiques.

Le matin et l'après-midi, des chefs cuisiniers et patissiers se succèdent sur la scène installée sur la place centrale du centre commercial. Ils livrent aux clients leur meilleure recette autour du chocolat. Lucie Pichon, Luc Debove, Pascal Picasse, Serge Serain, Pascal Lac... des grands noms de la cuisine et de la pâtisserie défilent jusqu'au 5 novembre.

Lucie Pichon, chef du Vista Beach à Roquebrune-Cap-Martin, explique la cuisine du chocolat. Copier

La place centrale du centre commercial est transformée en scène culinaire. © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Cyril Lignac et sa soupe au chocolat

Le médiatique chef Cyril Lignac sera présent le mardi 31 octobre après-midi. Il délivrera aux clients de Cap 3000 sa recette de soupe au chocolat. Deux expositions sont aussi présentées : l'une de sculpture en chocolat autour du thème de la mer, l'autre rassemble les bûches de Noël imaginées par les chefs et qui seront en boutique en décembre prochain pendant les fêtes. Le samedi 4 novembre (15h30), un défilé de mode de vêtements en chocolat aura lieu.

Les Azuréens aiment le chocolat. Copier

Sculptures en chocolat et bûches de Noël

"L'Espadon" par Jean-Luc Kenneally et Nicolas Rodriguez - Le Mas de Pierre © Radio France - Jean-Baptiste Marie

"Saveurs d'automne" par Christophe Canet - Pâtisserie Canet © Radio France - Jean-Baptiste Marie

"Mont-Blanc Cassis" par Sébastien Jacob - Déli Bo © Radio France - Jean-Baptiste Marie