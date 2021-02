À Issoudun, le maire milite pour "une libération progressive" de la vie culturelle et sportive

Le maire d'Issoudun annonce la suspension de l'ouverture au public du musée de l'Hospice Saint-Roch jusqu'au 15 mars. Et après ? André Laignel réfléchit déjà une reprise sous conditions de la vie sportive et culturelle.

André Laignel prend acte de la décision du tribunal administratif de Limoges. Les visites privées au musée d'Issoudun sont suspendues par la justice, après le recours déposé par la préfecture de l'Indre. Mais le maire d'Issoudun ne s'avoue pas vaincu. Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi, André Laignel a annoncé que les visites étaient suspendues à l'Hospice Saint-Roch jusqu'au 15 mars. "Si à cette date, rien n'a avancé, nous prendrons toute mesure utile afin que la culture retrouve droit de cité", prévient le maire d'Issoudun, qui met la pression sur le gouvernement.

Des décisions prises à partir du 15 mars pour le monde sportif et culturel

Qu'est-ce qui pourrait être décidé à partir du 15 mars ? André Laignel donne une réponse qui reste à préciser. "Nous mettrons à profit cette période pour définir les conditions d'une libération progressive et raisonnée du sport, du monde associatif et bien sûr de tout espace culturel : salles de spectacle, musiques actuelles, danse, conservatoire, cinémas", indique le maire d'Issoudun. Tout ne sera pas mis en place dès le 15 mars mais André Laignel va "probablement prendre des initiatives".

Le premier vice-président de l'Association des maires de France rappelle son attachement à la culture, essentielle et vitale en ces temps de crise. Il balaye aussi les arguments de ceux qui le jugent en décalage par rapport à la situation sanitaire et à l'annonce de reconfinements locaux à cause de la propagation du variant britannique. "Aujourd'hui, le prétexte qu'est l'urgence sanitaire ne doit pas devenir une dictature sanitaire. Le moment est toujours opportun quand on défend des libertés, résister est toujours opportun", martèle le maire d'Issoudun. "Où est le danger dans ce musée ? Vous croyez qu'on est plus en danger dans ce musée que dans les transports au commun, au supermarché ou dans un simple magasin ?", ajoute André Laignel, sous la forme d'une question rhétorique.