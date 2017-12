Des tableaux d'art avec des choses trouvées dans la vigne, un blind-test de Noël et deux concerts au Brighton de Dijon.

Vies de vignes

Des tableaux d'arts fait avec des choses trouvées dans la vigne. Des ceps de vignes, des escargots, des bouts de feuilles, des grains de raisin, des fleurs, ... L'artiste vient de Franche-Comté et expose à Beaune à l'Hôtel du Conseiller du Roy. C'est une maison de vignerons très connus et très anciennes. La famille gérante s'appelle Bouchard et ils travaillent les vignes beaunoises depuis 300 ans à Beaune.

Concerts au Brighton

C'est un café dijonnais très sympa .situé sur la petit place entre la rue Jean-Jacques Rousseau et la rue Auguste Comte. Deux concerts de prévu ce vendredi 22 décembre avec Fanny Williams, qui reprendre des grands tubes de musique pop et ce samedi 23 décembre avec Safi Dani qui reprend des classiques de la soul, du disco et du funk. Entrée gratuite.

Blind-Test Noël à la Péniche Cancale

Ce vendredi 22 décembre et ce samedi 23 décembre, la Péniche Cancale à Dijon vous propose de jouer avec les chansons de Noël. A partir de 22h la péniche se transforme en vrai dancefloor : disco, hip, hop, electro, musette, funk ... il y en aura pour tout le monde

