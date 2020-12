Un deuxième tome sur les expressions du patois comtois : "Si t'en r'veux, y'en r'na !"

Ce mois de novembre, Sophie Garnier a sorti son deuxième livre consacré au patois comtois. La Doubienne a compilé 300 nouveaux mots et expressions de la région dans "Moi j'parle le comtois !... pas toi ?" dont le deuxième tome s'intitule "Si t'en r'veux, y'en r'na !".

Le deuxième tome du livre "Moi j'parle le comtois !... Pas toi ?" est sorti au début du mois de novembre. Intitulé "Si t'en r'veux, y'en r'na". L'auteure, Sophie Garnier, y compile à nouveau mots et expressions du patois comtois. Elle en a même ajouté 300 supplémentaires par rapport à son premier livre, publié en 2015, et vendu à plus de 20.000 exemplaires.

C'est grâce à ses grands-mères que Sophie Garnier a eu l'idée de créer il y a cinq ans, à Mallans dans le Doubs, l'association "La Braillotte", pour défendre et promouvoir le "parler" franc-comtois.

"T'as meilleur temps !"

Parmi les expressions emblématiques de la région, on retrouve le fameux "T'as meilleur temps". "_C'est toujours un peu compliqué de le traduire... On devrait dire 'il est préférable de', cette phrase là est vraiment intégrée dans le vocabulaire courant de tous les francs-comtois. Et pour une très bonne majorité d'entre-eux, ça fait même partie du vocabulaire français",_ explique l'auteure.

On parle aussi des "quinquets" pour dire les yeux ou le terme "rarriver" : "Ce n'est pas compliqué ça, rarriver c'est quelque chose qui arrive à nouveau, en Franche-Comté on rajoute beaucoup de 'r' aux mots." C'est ce qui explique notamment le titre de son deuxième ouvrage, "Si t'en r'veux, y'en r'na", qui lui a été inspiré par les libraires de la région. "Ils m'ont fait part de conversations avec des clients qui disaient 'Y'a plus de livres ? Quand allez-vous en rn'avoir ?' Le terme "r'navoir" ils l'utilisent vraiment comme un terme complet", sourit Sophie Garnier.

Enfin, on ne sera pas exhaustif mais évoquons ici le "merci en attendant" : "_On sous-entend avec ce 'en attendant', 'la prochaine fois qu'on se rendra service l'un et l'autre', ou 'en attendant la prochaine fois qu'on se verra', c'est comme la météo, ça fait partie des sujets de conversation quotidiens._"

Calendriers et magnets décapsuleurs

Au fait, pourquoi un deuxième tome ? Selon Sophie Garnier, il y avait un "besoin de renouveau". "De nombreux lecteurs m'ont aussi dit que j'avais oublié plusieurs expressions dans le premier livre", détaille la Doubienne de 36 ans. Un nouveau livre qui fait appel aux émotions des francs comtois : "l'idée c'était vraiment de garder des expressions qui ont déjà été entendus par par tout le monde, si les gens qui prennent le livre et ne comprennent pas un mot sur deux, ce n'est pas intéressant. Moi ce que je veux, c'est que les gens passent un bon moment, se rappellent des souvenir et quand on lit une phrase, que ça nous fasse penser à quelqu'un."

Pour diversifier son activité, Sophie Garnier vend aussi des calendriers et des magnets décapsuleurs à l'effigie du parler comtois.