Sidoine, de Saint-Lyphard, en finale de The Voice ce jeudi soir

Parmi les quatre finalistes de l'émission The Voice, ce jeudi, soir, il y a Sidoine. Le jeune homme de 31 ans est originaire de Saint-Lyphard en Loire-Atlantique. Le public l'adore.

Sidoine, de Saint-Lyphard, en finale de la saison 8 de The Voice

Saint-Lyphard, France

C'est le public de TF1 qui a envoyé Sidoine en finale de The Voice, avancée à ce jeudi soir à cause du match de l'équipe de France contre la Turquie, samedi. Le jeune homme de 31 ans est originaire de Saint-Lyphard en Loire-Atlantique. Il y a quelques années, il avait déjà participé à la Star Academy, mais il avait été éliminé en demi-finale. Cette fois, il arrive au bout de l'émission et il a des chances de l'emporter.

Il a impressionné Jennifer

En demi-finale, il a séduit les téléspectateurs avec sa reprise de la chanson Vole de Céline Dion. Il a recueilli 70,9% des suffrages. L'une des coachs, la chanteuse Jennifer, dit de lui que "s'il y a bien un talent qui s'est révélé, c'est bien Sidoine !".

Face à lui en finale, il y a un autre habitant des Pays de la Loire : Pierre Danaë, de Sablé-sur-Sarthe.