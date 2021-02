Silence.. ça tourne en Creuse! un tournage en cours dans un hameau près d'Aubusson

"Et.. action!" Dans une petite chambre, au troisième étage de cet ancien corps de ferme, dans le hameau du Monteil, sur le village d'Ars. On répète la scène 28 d'Archambault 6 : la Malédiction. Un film produit par Jacques Baudouin, un réalisateur de Montluçon, et adapté d'un roman de Catherine Beaugrand, qui vient elle aussi de l'Allier. La petite équipe du film s'est retrouvée pour deux jours en Creuse, pour tourner quelques scènes d'intérieur.

Jacques Baudouin travaille sur cette adaptation depuis plusieurs mois. Le tournage devait commencer en mars dernier, annulé à cause de la pandémie de coronavirus. Le montluçonnais, qui réalise des films depuis plus de 50 ans, commençait à en avoir marre. "Je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter, et j'ai pris une décision. En 2021, covid ou pas, je continue mon film!"

Habitué des productions à très petit budget, Jacques Baudouin dispose là d'un petit peu plus de moyens : près de 7 000 euros de subventions, versées par le département de l'Allier et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le tournage a repris en novembre dernier, avec forcément quelques contraintes. "Quand on répète, tout le monde est masqué, et au moment de tourner, on enlève les masques."

C'est la première fois que Catherine Beaugrand voit l'un de ses livres adapté pour le grand écran : "Jacques Baudouin a fait un scénario que j'ai validé aux alentours de juin, juillet, et en novembre on tournait déjà les premières scènes au château de Culan."

Le tournage d'Archambault 6 : la Malédiction doit se poursuivre jusqu'en juillet, dans l'Allier. Sortie dans les salles prévue début 2022.