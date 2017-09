Simon Pagenaud : "Le titre de champion d'Indycar ? Je pense être l'un des mieux placés"

Le Poitevin Simon Pagenaud nous a accordé une interview exclusive avant la dernière course de la saison d'Indycar. Dimanche, ce sera le Grand Prix de Sonoma, l'ultime épisode du championnat.

Simon Pagenaud, champion en titre d'Indycar, est quatrième à 34 points du leader Josef Newgarden avant le douzième et dernier grand prix de la saison. Or, sur cette dernière course, les points valent doubles. C'est dire que tout est encore possible. En embuscade, le Montmorillonais va tout faire pour conserver son titre. On rappelle que l'an passé, c'est lui qui s'était imposé sur le circuit californien de Sonoma.

"J'arrive gonflé à bloc"

"Je suis très motivé, confiant et extrêmement bien préparé pour cette course. On a fait une séance d'essais la semaine dernière sur le circuit, ça s'est super bien déroulé. J'arrive gonflé à bloc. La situation est très différente. J'avais beaucoup à perdre ici l'année dernière. Cette fois, j'ai tout à gagner ! Je vais pouvoir être très offensif dans la stratégie et prendre des risques si besoin".

Objectif pole position

"Le premier objectif, c'est de prendre la pole position pour contrôler le début de course. Mais on sait tous qu'en Indycar, tout peut aller très vite. Contrairement à la Formule 1, ce sera la lutte jusqu'au bout avec des faits de course qui peuvent rebattre les cartes à tout moment. On l'a suffisamment vu cette saison".

Entrer dans la légende en conservant le titre

Depuis 1979 et la version moderne de l'Indycar, seuls deux pilotes sont parvenus à conserver leur titre d'une saison à l'autre. C'est dire l'exploit qui tend les bras à Simon Pagenaud. Le Poitevin entrerait alors un peu plus dans la légende du sport automobile.