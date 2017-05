Siouville-Hague labellisée "ville de surf" par la Fédération Française

Siouville-Hague est désormais une "ville de surf". Elle a obtenu le label de la part de la Fédération Française. La commune du Cotentin fait une entrée fracassante dans le classement, puisqu'elle obtient même 2 étoiles d'un coup, à côté de 9 autres spots prestigieux en France.

Rien à envier à Biarritz ou Lacanau. Non, vraiment rien. Des vagues d'un bon mètre, un vent de terre, pas trop de monde, les conditions sont idéales pour Axel et Baptiste. Les deux Caennais viennent surfer cinq à dix fois par an sur le spot de Siouville-Hague. Leur "préféré" , devant Biarritz, malgré "une eau beaucoup trop froide"', sourient-ils. Et on vient même de loin avec sa planche pour glisser sur les vagues normandes. Margit est Hollandaise et passe ses vacances exprès dans le Cotentin pour ses deux enfants. "Ils adorent le surf, ils pratiquent depuis un petit moment. Ils ont regardé quels spots français étaient les meilleurs, et l'un des meilleurs c'est ici. Alors, nous sommes venus."

Il faut dire que, depuis quelques jours, Siouville-Hague fait partie des villes qui comptent dans le paysage du surf français. Elle est désormais labellisée "ville de surf" par la Fédération Française, et est auréolée de 2 étoiles. Seuls Biarritz et Lacanau font mieux.

Les vagues d'un bon mètre sont idéales pour les novices. © Radio France - Adrien Bossard

Le "Cotentin Surf Club" obtient la mention "Or"

La particularité du spot de Siouville-Hague, selon Guillaume Lamoureux, c'est cette "mousse". Une mousse qui rappelle des vagues "moins dangereuses" que dans le Pays Basque, explique le chef de base du "Cotentin Surf Club". Cela fait 17 ans qu'il est implanté juste en face de la plage et obtient la mention "Or". Son nombre de licenciés ne cesse de grandir. Ils sont aujourd'hui 200. "On a aussi beaucoup de débutants, car c'est l'endroit idéal pour eux, explique Guillaume Lamoureux. Mieux vaut apprendre à surfer ici que sur la côte Atlantique."

Le "Cotentin Surf Club" donne des cours d'initation aux collégiens et lycéens de la région. © Radio France - Adrien Bossard

"Une agréable surprise", Bertrand Bottin, maire de Siouville-Hague

Les autorités, elles, comptent bien surfer sur ce label, en témoigne ce clip réalisé par l'Office de Tourisme de la Hague en Cotentin.

"C'est une agréable surprise. Cela peut donner un souffle nouveau à notre commune de 1.000 habitants, se réjouit Bertrand Bottin, le maire de Siouville-Hague. Si cela peut faire venir plus de surfeurs, moi je dis oui ! Je pense à nos hébergements touristiques, les gîtes ou les campings. Ils auront certainement plus de monde." Reste maintenant à développer tout un univers autour du surf, comme des magasins dédiés ou des bars près de la plage.