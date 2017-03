Situation délicate à l'hippodrome du Pontet qui perd trois courses d'obstacles

Situation compliquée à Roberty pour la société hippique, en attendant un accord au Pontet... et le début des courses le 1er avril. Du trot uniquement.

La saison de courses à l'hippodrome du Pontet débutera le 1er avril. Sept journées de courses de trot sont prévues entre avril et la mi-juin. L'hippodrome avait attiré l'an passé prés de 2.000 passionnés de courses hippiques. Sur dix journées de course près d'un million et demi d'euros avaient été pariés au Pontet.

Cette année, la société des courses hippiques du Pontet déplore la disparition d'épreuves d'obstacles, trois journées de moins, redistribuées à d'autre sociétés.

Cette année encore la société hippique du Pontet se trouve en situation délicate car le statut de l'hippodrome de Roberty est toujours flou. Le président de la société hippique est résigné : "Nous sommes encore des squatteurs", dit-il. Squatteur sur 100 hectares avec une piste de course de 1.750 mètres. Le promoteur luxembourgeois Roberty Invest serait prêt à louer la zone boisée et l'hippodrome à la mairie du Pontet pour ensuite le sous-louer à la société hippique.

L'intérêt est multiple: les chevaux peuvent courir, la mairie n'a rien à payer et le promoteur immobilier confie à la société hippique l'entretien d'un vaste espace boisé et engazonnée au pied de son projet d'immeuble de luxe à l'emplacement du château. Les négociations sont bloquées.

Restera à définir qui paie la rénovation des tribunes classés mais endommagées de Roberty et l'abattage des platanes victimes du chancre coloré. Il faut une réponse sous dix jours pour lâcher les chevaux de course des squatteurs de Roberty.