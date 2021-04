Six archéologues demandent à Emmanuel Macron de sauver les derniers vestiges néolithiques de Marseille

Six archéologues écrivent au président de la République pour réclamer des fouilles sur un chantier de la Porte d'Aix, à Marseille. Ils veulent sauver de possibles vestiges d'un village du Néolithique.

C'est un cri d'alarme que six archéologues poussent à Marseille. Ils publient une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron pour obtenir des fouilles de la dernière chance à la Porte d'Aix. Selon eux, le chantier du futur Institut méditerranéen de la ville et des territoires (IMVT) pourrait détruire les dernières traces d'un village du Néolithique.

Les travaux ont démarré en février dernier, sans diagnostic archéologique préventif. "Ces vestiges sont déjà en grande partie foutus, déplore Alain Nicolas, fondateur du musée d'histoire de Marseille et signataire de la lettre. Il reste quelques petites zones qui pourraient faire l'objet de fouilles. Nous pourrions démontrer qu'il y a bien des restes d'un village de 5.500 ans avant Jésus-Christ".

Le précédent de la Corderie

Les archéologues en colère ont déjà envoyé un courrier à la ministre de la Culture, sans réponse. Ils espèrent maintenant un geste du chef de l'État. Cette mobilisation rappelle celle de la Corderie, toujours à Marseille, où les vestiges d'une carrière antique étaient menacés par la construction d'un immeuble.

Cette fois, il s'agirait de vestiges encore plus anciens. Une étude de l'Inrap (Institut National de Recherche Archéologique Préventive) affirme que sur ce site, il y aurait "la trace la plus ancienne de présence humaine à Marseille".

Le chantier de l'IMVT doit permettre de regrouper trois établissements d'enseignement supérieur : l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille-Luminy (ENSAM), l'antenne marseillaise de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional (IUAR), département de la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille-Université.