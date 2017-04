Six candidates pour le titre de Miss Yonne

Six candidates vont participer au prochain concours de Miss Yonne, en mai. Elles ont été sélectionnées dimanche à Avallon, lors d'un casting mené par le comité d'organisation de Miss Bourgogne.

Elles sont jeunes, elles sont ravissantes, elles ont des talons hauts et de jolies robes : six candidates ont participé au casting, dimanche, au relais fleuri à Avallon, en vue du concours de Miss Yonne qui aura lieu à Saint-Denis-les-Sens le 20 mai.

Pour participer, il faut répondre aux critères du comité Miss France, "qui sont les mêmes depuis des années et qui sont connus de toutes les filles" explique Yves Roger, le vice-président du comité Miss Bourgogne. "Il faut mesurer plus d'1 mètre 70, avoir entre 18 et 24 ans, être célibataire et sans enfants" précise l’organisateur. Le règlement stipule aussi qu’il faut avoir une bonne moralité : "ça veut simplement dire qu’il ne faut pas être vulgaire" poursuit Yves Roger.

Il ne faut pas associer la Miss France à une idiote, car elles font des études et elles font des choses biens

C’est précisément cette élégance et cette classe qui séduisent les candidates. Avec, aussi un goût du dépassement de soi et de la compétition. Beaucoup de prétendantes font des études supérieures et ne se reconnaissent pas dans les préjugés associés aux Miss. Comme Caroline, une candidate auxerroise de bientôt 22 ans : "je trouve qu’il y a trop de stéréotypes autour de Miss France. Regardez Marine Lorphelin (Miss France 2013) ou Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016) . Elles ont fait des études, l’une dans la médecine, l’autre dans le secteur dentaire. Il ne faut pas associer la Miss France à une idiote, car elles font des études et elles font des choses biens."

Même sentiment pour Laura, 21 ans, étudiante en géographie : "Plus je m’intéresse à ce milieu, et plus je me rends compte que les clichés sont faux. Il y a quand même un test de culture générale et puis on doit prendre la parole devant le jury."

Ça donne de l'assurance, et une certaine confiance

A quelques pas, avec le numéro 2, la jeune Ophélie, bientôt 18 ans, est un peu intimidée mais combative. "J’aime bien la compétition et les concours, et j’ai trouvé que c’était une bonne expérience". Sa maman, Catherine, est d’accord : "je pense que c’est une bonne aventure pour elle, ça leur donne une assurance, une certaine confiance. Et ça leur permet de faire des challenges et comme la vie est un véritable challenge, je pense que c’est une bonne expérience."

Les six candidates se retrouveront le 20 mai pour l"élection de Miss Yonne. © Radio France - Delphine Martin

Le casting commence. Les prétendantes passent d’abord un test de culture générale, "mais ce n’est pas déterminant", explique Anne-Marie Marinelli, autre membre du comité Miss Bourgogne. "Il faut bien comprendre que c’est avant tout un concours de beauté. Mais si jamais on hésite, au concours, entre deux filles très belles, on jettera peut être un œil sur leur test de culture générale pour les départager".

On voit tout de suite dans la démarche s’il y a quelque chose ou pas

Après cette formalité, donc, les jeunes femmes sont invitées à défiler en musique devant le jury. D’abord en robe, puis en maillot de bain. Les jurés sont attentifs et bienveillants. Parmi eux, il y a Naomi Bailly, Miss Bourgogne 2016. "On n’évalue pas seulement ce qu’on voit immédiatement, mais aussi le potentiel de la jeune femme. Il faut qu’elle soit dynamique, très souriante. Et on voit tout de suite dans la démarche s’il y a quelque chose ou pas !".

Après un court entretien de motivation devant le jury, toutes les candidates qui ont participé au casting sont retenues. Elles ont rendez-vous à St Denis le Sens le 20 mai pour le concours de Miss Yonne.