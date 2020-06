Un Phare vide, six DJ et cinq heures de musique : Pharaonic fête la musique à sa manière à Chambéry

"Le monde de la culture et de l'événementiel est le seul à être encore bloqué, sans date de reprise, il est _important de faire des actions et montrer que l'on sera présent le jour d'après_." Ce sont les mots de Benoit Rastier, fondateur du festival Pharaonic à Chambéry, dont la grande soirée prévue au mois de mars a été reportée au 10 octobre. Il a donc tenu à marquer le coup pour cette fête de la musique 2020 très spéciale en raison de la pandémie de coronavirus, tous les événements habituels dans les rues étant interdits.

En direct de 18h à 23h

Le festival organise un concert de musique électronique ce dimanche soir au Phare de Chambéry. Au programme, cinq heures de musique, de 18h à 23h, jouée par six DJ originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Suisse. Même si la situation sanitaire s'améliore en France, les règles sanitaires encore en vigueur font que le Phare restera vide, il n'y aura pas de public.

Un "vrai show télévisuel"

Cependant, toute la soirée sera retransmise en direct sur Youtube, Facebook, Twitch mais aussi Zoom, via laquelle le public pourra interagir en direct et voir son visage projeté sur un écran géant juste au dessus du DJ. Le directeur promet "un vrai show télévisuel avec des flammes, du CO2, un plateau multi-caméra... je veux notamment que l'on voit les gradins vides." Autre souhait de Benoit Rastier, "que tous les bars et restaurants qui le veulent puissent retransmettre la soirée."

Concernant la musique et les artistes, voici un avant-goût de ce qui vous attend :