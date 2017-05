Six jeunes Avignonnais partent au festival de Cannes

Six jeunes du quartier de la Croix-des-Oiseaux, à Avignon, se sont distingués au concours de courts-métrages "Les 24h des Réalisations". Leur récompense : partir trois jours au festival de Cannes présenter leur petit film à la MJC de la ville.

Ils s'appellent Karim, Erwan, Aziz, Zac, Lina et Zakia et ils sont en train de boucler leurs valises. Jeudi, ils partent pour Cannes. Ils vont monter les marches du Palais des festivals, puis ils présenteront "leur" film à la MJC.

Ces six Avignonnais, âgés de 14 à 21 ans, fréquentent tous le club jeunes du centre social de la Croix-des-Oiseaux. En février dernier, leur animateur, David, a décidé de les inscrire au concours de courts-métrages baptisé "les 24h des Réalisations" et organisé par la Fédération des MJC.

Beau doublé

L'équipe avignonnaise a remporté l'épreuve régionale à Embruns. Et elle s'est distinguée, ensuite, à l'épreuve nationale à Paris avec un film de dix minutes qui met en scène des ados soudainement privés de leur téléphone portable.

Leur récompense ? Présenter leur réalisation à la MJC de Cannes en plein festival et profiter de la Croisette pendant trois jours. Un rêve, pour ces six jeunes.

C"annes, c'est le but ultime, c'est le rêve de tous les acteurs. Nous, on est novices et on va vivre ce rêve." (Zakia)

Que du bonheur, pour Zac, David et Zakia Copier

Pour en arriver là, les jeunes ont dû beaucoup s'investir. Le challenge du concours est de faire travailler les ados sur un thème tiré au sort. Ils doivent écrire le scénario, faire la prise de vue et le monter le court-métrage en moins de 24 heures. L'équipe de la Croix-des-Oiseaux a reçu le thème à 9h un samedi matin, elle a bouclé le projet à 4h du matin le lendemain.

"Personne n'a dormi mais tout s'est fait dans une bonne ambiance. Les jeunes avaient beaucoup d'idées... et beaucoup d'énergie !" (David, l'animateur)

David Copier

Il y a bien eu quelques frictions en cours de tournage (comme dans toutes les équipes). Zac a failli tout laisser tomber, mais finalement il s'est accroché :

"C'était rude. On avait trop d'idées, on ne savait plus quoi faire. On a paniqué, on s'est disputé... Mais finalement on a réussi, et maintenant on part à Cannes !" (Zac)

Zac Copier

Les six jeunes et leurs animateurs ont bien l'intention de profiter de leur séjour. "On va montrer à Cannes ce dont on est capable !", s'enthousiasme Zakia.