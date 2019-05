Dernier entraînement pour six jeunes Creusois avant les championnats de France de tir

Six jeunes Creusois de 8 à 14 ans vont participer aux championnats de France école de tir à Marseille du 30 mai au 2 juin. Ils viennent de s'entraîner pour la dernière fois avant d'aller concourir à la carabine ou au pistolet.

Précision et concentration avant le Jour J : les six athlètes creusois en pleine séance d'entraînement de tir.

Saint-Sulpice-le-Guérétois, France

Sur le stand de tir, on entend les mouches voler. Six jeunes tireurs sont face aux cibles, à 10 mètres de là. Tous vont se rendre aux championnats de France école de tir ce samedi, pour s'affronter à des candidats venus de toute la France.

Des capteurs permettent d'améliorer le tir des jeunes sportifs © Radio France - Céline Autin

Ni trop crispés, ni trop détendus, les tireurs répètent les bons gestes pour la dernière fois. Trois d'entre eux vont concourir à la carabine, les trois autres au pistolet. Pour accumuler les points, il faut atteindre le cœur de la cible : "l'équivalent d'une tête d'épingle", insiste l'entraîneur des ces graines de champions, Christian Lagrange. "Mais il faudra faire les réglages en fonction de la lumière, qui ne sera pas la même qu'ici."

A quelques jours de la compétition, la pression monte un peu, y compris pour Erwan, 14 ans, qui va vivre ses huitièmes championnats de France. "On est une centaine face aux cibles, et beaucoup de spectateurs nous regardent. Pendant mes deux derniers championnats de France, j'étais à côté d'une gauchère qui me gênait un peu."

Six tireurs sportifs vont porter haut les couleurs du Limousin aux championnats de France. © Radio France - Céline Autin

Plus qu'un sport physique, le tir est un combat psychologique. Mais Christian Lagrange a confiance dans le mental de ses joueurs : "Il faut arriver à se poser, se concentrer et rester méthodique jusqu'au bout. C'est ce qui fait l'âme d'un champion." L'entraîneur espère même que ses jeunes champions décrocheront un podium, de quoi raviver la flamme de la première école de tir du Limousin.