Haute-Savoie : le guide du ski de randonnée qui cartonne dans le Mont-Blanc

C'est une heureuse coïncidence. En cet hiver de remontées mécaniques fermées et de boum du ski de rando, dans le Mont-blanc, un guide gratuit recense les 27 parcours de ski de randonnée sécurisés et balisés qui existent et empruntent à la descente des pistes de ski alpin.