Vacance en station de ski : aux Saisies, on se prépare pour une fin d'année à 100 à l'heure

Après deux week-ends d'ouverture, la station de ski Les Saisies, à Hauteluce, en Savoie, va connaître ses premières grandes fréquentations. Pour certains commerces, les affaires tournent déjà depuis début décembre, de quoi s'échauffer avant d'accueillir le plus gros des skieurs, randonneurs et passionnés de glisse. L'engouement et l'excitation rythment le cœur de cette station de ski savoyarde.

Enneigement incroyable

Si les dameuses perfectionnent les 157 pistes du domaine skiable, l'ensemble de la station est prête à accueillir les vacanciers. Il va y avoir du monde, au 15 décembre, les hébergements de la station Les Saisies sont remplis à 62% pour la semaine de Noël et 84% pour celle du nouvel an.

Michael Tessard, le directeur SPL remontées mécaniques est plus que serein : "On a déjà des très bonnes conditions. On est en train de préparer notre domaine complet à partir de samedi, c'est ouvert 7 sur 7. Ce qui est top, c'est qu'on a des conditions d'enneigement de rêve. On a eu des grosses chutes de neige et donc on sait qu'on va avoir une super qualité de domaine skiable. Et puis, a priori, une première semaine de vacances avec une super météo également. Falloir penser à mettre à mettre de la crème."

Dépistage en bas des pistes

Pour rassurer les vacanciers, la station, la commune d'Hauteluce, les laboratoires sur place et le département se sont mis d'accord pour proposer un centre dépistage en bas des pistes, uniquement sur rendez-vous selon le président de l'Office du tourisme Olivier Reydellet : "Ce centre permettra de tester du lundi au samedi de 12 h et 14 h en centre station, ça va permettre effectivement à ceux qui ont besoin de passer des tests antigénique ou des tests PCR de pouvoir faire sur la station en espérant qu'il y ait moins de tests possibles. Beaucoup de nos clients arrivent déjà dans le pass sanitaire, ce qui est plutôt une bonne chose."

Les saisonniers au rendez-vous

Dans cette station de ski familiale, les saisonniers sont au rendez-vous. Ils n'ont pas quitté la profession malgré les contraintes sanitaires. qui leur sont imposées. Joffrey entame sa septième saison au restaurant La Vache. Plus de 300 kilos de fromages, 600 litres de bière, pas de doute, les commandes du patron lui font penser à une grosse saison : "C'est sûr que l'on va rentrer dans une grosse quinzaine, Noël et le Nouvel An, ça représente quand même un beau chiffre d'affaires et surtout beaucoup de clients qui vont arriver. Les gens seront à mon avis très compréhensifs sur le service, mais on n'aura pas le droit à l'erreur, on va faire de notre mieux et puis le cadre est incroyable !"