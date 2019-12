Ski : finalement, la télécabine de Saint-Pierre-de-Chartreuse fonctionnera cet hiver

La télécabine des Essarts, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, ne devait pas fonctionner cet hiver et être remplacée par des navettes. Finalement, tout le village s'est mobilisé pour qu'elle reste ouverte, et même les commerçants participeront à son financement.

La télécabine des Essarts dans la station de ski de Saint-Pierre-de-Chartreuse fonctionnera cet hiver ! Il avait été décidé qu'elle serait fermée et remplacée par des navettes pour réaliser des économies (1100 euros par jour exactement), mais finalement tout le village et ses acteurs économiques se sont mobilisés pour maintenir son fonctionnement.

Un tiers du coût de fonctionnement de la télécabine sera financé par les commerçants du village

Il a donc été décidé que les coûts de fonctionnement de la télécabine seront financés à un tiers par le domaine skiable, un tiers par la commune, et un tiers par les commerçants ! Cela comprend aussi les écoles de ski, les loueurs et les hébergeurs de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Même le boulanger met la main à la pâte !

C'est peut-être un cas unique, mais je pense que ça préfigure la suite du fonctionnement de notre station.

Un fonctionnement insolite pour une station de ski, voir peut-être inédit... Mais comme l'explique le directeur de la station, Emmanuel Hermann : "On se rend bien compte que l'évolution climatique et les évolutions des consommations des clientèles font qu'on va devoir apporter des réponses différentes d'il y a quelques années en arrière... Et du coup, faire preuve de solidarité, d'un dynamisme collectif ! Ça augure un mode de fonctionnement différent, sur lequel on est en train de discuter. Alors c'est peut-être un cas unique, mais je pense que ça préfigure la suite du fonctionnement de notre station."