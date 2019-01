Forfaits et cours gratuits : les stations de ski tentent d'attirer les débutants au printemps

C'est une première en France, plusieurs stations de ski vont proposer au printemps prochain des offres de réduction pour les skieurs débutants. L'offre de base : pour l'achat d'un forfait adulte débutant, un second forfait adulte débutant sera offert. Pour l'instant 13 stations sont partenaires de l'offre dans différents massifs mais d'autres devraient rejoindre l'initiative d'ici le 20 mars, début de l'opération du Printemps du ski.

Bienvenue aux débutants... et seulement aux débutants !

Attention, ces offres seront exclusivement réservées aux débutants. Pour y avoir droit, un moniteur vérifiera le niveau débutant d'une personne ! Alors, soyons clairs : un débutant c'est quelqu'un qui ne va "pas du tout savoir skier, même pas le chasse-neige" explique Jean-Marc Silva, directeur de France Montagnes, à l'initiative de l'offre. C'est seulement après cette vérification que le forfait complet sera remis au skieur.

Des offres différentes selon les stations

Toutes les stations ne proposeront pas les mêmes offres. Au Grand-Bornand (Haute-Savoie) par exemple, un pack débutant acheté, un autre est gratuit. Il prévoit six cours de ski ou snowboard adulte débutant et un forfait de ski 6x4 heures consécutives par jour. A la Clusaz, ce sont les cours de ski et le forfait qui sont offerts aux débutants en plus d'une réduction sur les locations de matériel.

Pour le moment, 13 stations participent à cette opération : Les Menuires (Savoie), Val d'Isère (Savoie), Les Carroz (Haute-Savoie), La Plagne (Savoie), Puy St Vincent (Hautes-Alpes), La Bresse (Vosges), Peyragudes (Pyrénées), Les Sybelles (Savoie), Châtel (Haute-Savoie) et Chamrousse (Isère).

A la recherche de nouveaux skieurs

Avec cette offre, les domaines skiables espèrent attirer de nouvelles têtes. La clientèle actuelle se fait vieillissante et les stations de ski tentent de convaincre les plus jeunes.

"Avec le nouveau calendrier scolaire, le mois d'avril représentait 8% des journées skieurs en 2017 puis 2% en 2018" - Jean-Marc Silva, directeur de France Montagnes.

Une neige plus agréable, moins de monde sur les pistes et des offres plus économiques, les arguments pour faire du ski au printemps sont là. Pour Jean-Marc Silva, directeur de France Montagnes, le printemps est "une belle période à mi-chemin entre l'hiver et l'été où l'on peut faire du ski en pull".

Pour plus de renseignements, consultez le site du Printemps du ski