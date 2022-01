La mort accidentelle de l'acteur Gaspard Ulliel, mercredi à La Rosière (Savoie), rappelle la nécessité du respect de la sécurité et de règles de bonne conduite sur les pistes de ski. Les collisions représentent moins de dix décès chaque année pour quelques dix millions de skieurs en France.

Ski : les 10 conseils pour ne pas prendre de risques et éviter les accidents

Ski : les 10 conseils pour ne pas prendre de risques et éviter les accidents (illustration)

Si le manteau neigeux est plutôt généreux en cette saison hivernale 2021-2022, et la météo plutôt clémente avec de belles périodes ensoleillées, cela n'empêche pas de rappeler quelques règles élémentaires de sécurité si vous dévalez sur les pistes de ski. Qui oublierait de boucler sa ceinture au volant ? Qui oublierait de porter un casque à moto ou scooter ? À vélo comme sur des skis, le port du casque permet de sauver des vies. Il n'y a pas que cela évidemment : bien vérifier son équipement, modérer sa vitesse, prêter attention à son environnement et aux autres, ne pas stationner dans des lieux dangereux. France Bleu fait le point et vous rappelle dix conseils à ne pas négliger pour ne pas être victime ou provoquer un accident sur les pistes de ski.

1. Matériel : casque, skis, surf, fixations, chaussures, bâtons

Portez un casque, il vous protégera de tout traumatisme grave à la tête. Pour protéger votre colonne, vous pouvez également investir dans une protection dorsale comme cela se fait pour la circulation à moto. Vérifiez les fixations de vos skis ou surf3 et la solidité de vos chaussures. En cas de doute, faites contrôler les réglages ou vérifier par un professionnel.

2. Météo et risque avalanche

Prenez connaissance de la météo du domaine skiable au cours de la journée, en vallée et en altitude. Veillez également à vous renseigner sur la qualité de l’enneigement et le risque d’avalanche du jour (de 1/5 à 5/5).

3. Préparation, aptitudes et vitesse

Échauffez vos muscles avant d’entamer une première descente. Adaptez votre parcours et la difficulté des pistes à votre niveau et votre forme physique du jour. Ne prenez pas une vitesse inconsidérée que vous ne pouvez pas maîtriser.

4. Trajectoire, respect des autres skieurs

Lorsque vous rejoignez une piste, ne coupez pas les trajectoires des autres skieurs. Établissez des distances avec les autres, un périmètre sûr autour de vous, surtout quand il s'agit d'un axe très fréquenté, cela permettra à d'autres de vous dépasser en toute sécurité. Ne tournez pas près de quelqu'un ou ne frôlez pas les autres skieurs ou surfeurs, notamment un enfant ou un débutant qui maîtriserait mal sa trajectoire. Enfin, si vous portez des bâtons, faites attention à ce qu'ils restent près de votre corps afin de ne pas blesser une personne près de vous.

5. Priorité au skieur en aval

Les skieurs situés en-dessous sont toujours prioritaires, ceux-ci ne peuvent pas vous voir, c'est donc à vous de gérer la distance et la vitesse. Ne coupez pas, ne faites pas que queue-de-poisson.

6. S'arrêter en bord de piste et bien visible

Ne vous arrêtez pas au milieu d’une piste, dans un passage étroit ou sans visibilité, ni après un tremplin ou un virage en épingle. D'autres skieurs pourraient ne pas vous voir ou ne vous repérer à pleine vitesse qu'au dernier moment.

7. Voir, écouter

Portez des lunettes ou un masque pour une vue nette et dégagée, sans buée. Ne skiez pas avec de la musique dans les oreilles.

8. Signalisation

Respectez la signalisation des pistes et des remontées mécaniques notamment lorsque vous êtes invités à modérer votre vitesse, lors de croisements de deux pistes ou croisement avec un téléski. Adaptez votre vitesse également quand des panneaux indiquent une pente très forte, une neige glacée, fondue, non damée ou une piste peu enneigée. Vous devez également redoubler de vigilance lorsqu'une piste longe un ravin. Ne vous éloignez pas des itinéraires sécurisés pour vous engager sur des secteurs hors pistes. Enfin, prêtez attention aux arbres, aux rochers et aux pylônes de remontées mécaniques.

9. Secours

Appelez les secours et portez assistance si vous êtes témoin d’un accident.

10. Zen, bienveillant et respectueux

Vous avez la chance de prendre des vacances ou de skier, c'est un loisir, un c'est moment privilégié. Restez poli et compréhensif avec des skieurs qui auraient un niveau différent du vôtre, certains vont plus vite, d'autres sont mois l'aise. Gardez le sourire et soyez bienveillant :)

Ski : les 10 conseils pour ne pas prendre de risques et éviter les accidents - Ministère des sports

(source : Ministère des sports)