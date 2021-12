Grâce aux importantes chutes de neige des derniers jours, les domaines de ski nordiques de la Bresse-Lispach et des Bas-Rupts à Gérardmer sont ouverts. Reportage.

Ski nordique : les domaines de Lispach et des Bas-Rupts ouvrent dans les Vosges

Soleil et neige, -4 degrés au thermomètre et un paysage idyllique de carte postale : la saison est lancée pour le ski nordique dans les Vosges. Depuis ce vendredi, les domaines de Lispach à la Bresse et des Bas-Rupts à Gerardmer sont ouverts.

Au domaine de Lispach, dès l'ouverture du guichet, ils étaient une dizaine à patienter, certains pour une première sortie d'une vingtaine de kilomètres. Le masque est obligatoire au départ des pistes, mais ensuite il peut être retiré. Jérôme Curien, le responsable du domaine a le sourire car les conditions sont optimales : "Il y a de la neige fraîche, poudreuse, du froid juste ce qu'il faut. Il y a une cinquantaine de kilomètres à faire, pour une mise en jambes, il y a de quoi faire". Il y a entre 30 et 50 centimètres de neige naturelle.

Ouverture du domaine de ski nordique de la Bresse - Lispach dans les Vosges le 3 décembre 2021 © Radio France - Hervé Toutain

à lire aussi Dans les Vosges, le Haut du Tôt renoue avec le ski alpin

A quelques kilomètres, sur le domaine alpin de la Bresse - Hohneck, on ouvrira le vendredi 10 décembre. Tout est prêt mais le directeur Nicolas Claudel s'inquiète des règles autour du pass sanitaire : "on a des salariés qui ont commencé leur schéma vaccinal mais qu'ils n'ont pas terminé. La validité des tests à 24 heures est un peu problématique". Nicolas Claudel qui plaide pour un assouplissement de cette règle de validité des tests en attendant que le personnel soit totalement vacciné.