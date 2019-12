La station de ski de Prat Peyrot se prépare à l'ouverture

Prat Peyrot, Valleraugue, France

Prat Peyrot ouvrira samedi 21 décembre. Une station de ski familiale installée dans les Cévennes gardoises, sur les pentes du mont Aigoual. Une station reprise récemment par de nouveaux investisseurs et rebaptisée : "Station alti Aigoual - Prat Peyrot". Premier investissement effectué, la remise à niveau de l'installation de production de neige artificielle, elle datait de 1989. Et la direction s'engage à maintenir au minium 3 pistes vertes, 1 piste bleue et 1 piste rouge ouverte. L'investissement est élevé, seulement la moitié des canons à neige ont été modifiés, le reste viendra plus tard.

Parmi les autres changements, un salle de restaurant revue et la carte également, un menu plus "montagne". Autre nouveauté, le système de forfaits et d'abonnements avec la création d'un forfait 4 heures mieux adapté aux Montpelliérains ou aux Nîmois qui ont 1 heure et demi à 1 heure trois quarts de route pour venir. Et comme depuis l'origine, ces skieurs venus de loin devront faire la route avec leur combinaison de ski sur eux. Si la direction dit réfléchir à un système de cabines pour se changer, elle n'a pas encore trouvé la solution.