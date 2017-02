Ski - Mondiaux 2017 : Saint-Moritz, c’est Monaco avec de la neige

Les championnats du monde de ski alpin ont débuté mardi dernier à Saint-Moritz, en Suisse. Un village où le luxe est devenu une image de marque assumée. Reportage au cœur de ce Monaco des neiges.

Lorsque vous roulez vers Saint-Moritz, pendant un long moment, il n’y a rien. Mais une fois passé le col du Julier, tout change. Subitement, la vallée de l’Engadin s’offre à vous avec Saint-Moritz surplombant son lac. Le paysage est somptueux, bucolique et romantique. Mais contre toute attente, ce n’est pas la petite Heidi qui arpente les rues du village, plutôt sa grand-mère qui aurait réussi. Un manteau de fourrure sur le dos, slalomant lentement entre les voitures de luxe.

Le col du Julier, sur la route entre Zurich et Saint-Moritz. © Radio France - Franck Ballanger

Les sports d'hiver sont nés à Saint-Moritz

Parce que Saint-Moritz, c’est d’abord cela : un gros bourg de 5 000 habitant mondialement connu pour ses montagnes et ses riches habitants. Markus, par exemple, est propriétaire d’un magasin de décoration d’intérieur. Il connaît et défend la réputation de son village. "Il faut avoir cette image chic avec beaucoup de grosses voitures et des hôtels cinq étoiles. Je ne connais pas bien Monaco mais oui, c’est certainement pareil. Sauf qu’à Monaco, on ne peut pas skier."

REPORTAGE : plongée au coeur de Saint-Moritz

Le Kempinski Grand Hôtel des Bains à Saint-Moritz au coeur de son décor de rêve. © Radio France - Franck Ballanger

L’histoire du Monaco sur neige a débuté en 1864. Les sports d’hiver sont nés à Saint-Moritz il y a cent-cinquante-trois ans. La légende veut qu’à la fin de l’été 1864, Johannes Badrutt, le propriétaire de l'Engadiner Kulm, ait fait un pari avec des touristes anglais leur promettant un hiver en bras de chemise sur la terrasse de son hôtel. Pour finir de les convaincre, il s'engagea à rembourser leur séjour si le soleil n’était pas au rendez. Les anglais sont venus. Le soleil aussi et la grande aventure de Saint-Moritz, l’une des stations les plus chics du monde pouvait commencer, entre descente à ski, bobsleigh, course de chevaux sur le lac gelé et match de polo, toujours sur la glace du lac.

Des clients généreux

Le Saint-Moritz d’aujourd’hui n’a pas beaucoup changé. Il y a toujours plus de Rolls Royce que de 2 CV mais le village a grandi. Andrea d’origine italienne (la frontière est toute proche) gère un magasin de jouets. Il affirme qu’on peut vivre à Saint Moritz sans être milliardaire. "Ici, c’est cher si vous sortez et faites la fêtes tous les soirs. Mais vous pouvez aussi trouver de beaux paysages, de jolis points de vue. Moi, j’aime vraiment beaucoup." Et côté business ? Andréa sourit. "Les clients sont de bons clients. Cela ne les dérange pas de dépenser de l’argent… beaucoup d’argent."

Une Rolls Royce stationnée devant l'un des hôtels de luxe de Saint-Moritz. © Radio France - Richard Vivion

L’argent, on y revient toujours. Et ici, même ceux qui n’en ont pas en parlent. Brigitte est une mamie originaire de Zurich. Elle porte la tenue des bénévoles des championnats du monde de ski alpin mais c’est aussi une habituée de la station des Grisons. "Je viens ici régulièrement en vacances et non je ne suis pas riche", affirme-t-elle en rigolant. "J’aime aller dans l’un des cafés les réputés de Saint-Moritz et où l’on sert un chocolat chaud très cher. Je m’assoie et c’est comme dans un théâtre."

Revers de la médaille

Mais Saint-Moritz, ce n’est pas non plus le paradis pour tous. Marco est vendeur dans une boutique huppée du centre. Le jeune homme au large sourire est né ici, il vit chez ses parents et affirme que beaucoup de gens font comme s’ils avaient plus d’argent qu’ils n’en ont réellement. "Oui, il y a de l’argent, mais pas tant que ça, poursuit-il. Le seul espoir, c’est le tourisme parce que sans cela, il n’y aurait plus rien. La commune a de l’argent, mais les gens qui travaillent ici, s’ils ne viennent pas d’une grande famille qui fait des affaires, c’est dur pour eux. Parce que tout est très cher ici. Moi, je sors peut-être une fois par mois, histoire de passer une bonne soirée. Mais après banquier me fait comprendre que c’est fini."

A Saint-Moritz, les très riches et les autres se côtoient, se croisent mais ne vivent pas ensemble. Certains sont acteurs, d’autres spectateurs mais tout le monde peut admirer le paysage. C’est gratuit et ici, il a l’avantage d’être somptueux.