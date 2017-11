Ski sur le Vercors : les domaines nordiques d'Herbouilly et de Font d'Urle Chaud Clapier ouvrent ce week-end

Grâce aux récentes chutes de neige, les domaines nordiques d'Herbouilly et de Font d'Urle Chaud Clapier seront ouverts les 18 et 19 novembre. Plus de 40 kilomètres seront damés pour le ski de fond.

Un avant-goût des joies de l'hiver. Grâce aux récentes chutes de neige, il y a entre 30 et 40 cm de neige sur le Vercors. Le département de la Drôme a donc décidé d'ouvrir en partie les domaines nordiques d'Herbouilly et de Font d'Urle Chaud Clapier pour ce week-end.

Plus de 40 kilomètres damés

Au départ d'Herbouilly, au moins 20 des 45 kilomètres seront damés. Au départ de Font d'Urle, au moins 20 des 80 kilomètres du domaine seront praticables. Les locations seront ouvertes pour tout le matériel (skis, luge, raquettes).

Les amateurs de ski alpin eux devront patienter encore. La neige n'est pas suffisamment stabilisée pour ouvrir des pistes.