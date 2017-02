Slimane et Les Wampas en concert à Ribérac cet été

Le festival musical "Fest'in Ribérac" revient pour nouvelle édition en juillet. Il accueillera notamment Slimane, le vainqueur de la saison 5 de "The Voice" et le groupe de rock "Les Wampas".

Après une première édition mitigée à cause des attentats de Nice, le festival musical "Fest'In Ribérac" fait son retour les 14 et 15 juillet à Ribérac. La programmation de la seconde édition a été dévoilée ce jeudi 9 février et elle est alléchante.

Le vendredi 14 juillet, le parc des Beauvières accueillera notamment le groupe Les Wampas. Le groupe de rock fait le tour de France depuis plus de 30 ans et vient de sortir un nouvel album baptisé "Evangelisti". Leur titre "Manu Chao" a connu un grand succès au début des années 2000. Le même soir, deux groupes Hilight Tribe et Le Trottoir d’en face seront sur scène.

Le samedi 15 juillet, le vainqueur de la saison 5 de "The Voice" Slimane sera présent à Ribérac. Son premier album "A bout de rêves" s'est classé en têtes des ventes l'été dernier. Depuis, Slimane parcourt la France à la rencontre de son public. Quelques jours après son passage en Périgord il sera d'ailleurs présent au Brive Festival. Le 15 juillet, la scène du "Fest'In Ribérac" accueillera aussi Taïro et le rappeur SCH.

Les billets seront bientôt mis en vente. Pour une soirée il faudra dépenser 15 euros. Les 500 premiers pass seront disponibles au prix de 20 euros au lieu de 24 euros.