Slipknot au festival du Cabaret Vert

Charleville-Mézières, France

Ça a failli être Queens of the Stone age, ce sera Slipknot. Le festival du Cabaret Vert a officialisé la venue du groupe de métal américain mondialement connu. Slipknot se produira le jeudi 20 août. Il s'ajoute aux 15 artistes déjà annoncés parmi lesquels Martin Garrix, les Pixies, Liam Gallagher, Nekfeu, Madness, Lomepal, Dionysos ou encore Oxmo Puccino.

Les organisateurs du Cabaret Vert avaient organisé un jeu à énigmes sur les réseaux sociaux, avec un pass 4 jours à gagner pour l'un de ceux qui trouveraient l'identité du groupe-mystère.

Fondé en 1995 à Des Moines dans l'Iowa, Slipknot a véritablement explosé dans les années 2000. En 2008, l'album All Hope Is Gone s'écoule à 5,5 millions d'exemplaires et occupe, la semaine de sa sortie, la première place des albums les plus vendus au monde.