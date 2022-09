Sobriété énergétique : les lumières de la pyramide du Louvre et du château de Versailles éteintes plus tôt

Les lumières de la pyramide du Louvre et de la façade du château de Versailles seront éteintes plus tôt, annonce ce samedi 17 septembre, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. On tourne l'interrupteur à 23 heures au lieu de 1 heure du matin, dès ce samedi soir à la pyramide du Louvre.