Sociologie de Saint-Etienne : un ouvrage d'enseignants-chercheurs publié juste avant les municipales

A quelques semaines des municipales du 15 et 22 mars 2020, des spécialistes en urbanisme et en aménagement de l'espace sortent Sociologie de Saint-Etienne. Objectif : montrer la complexité de cette ville qui ne rentre pas dans les canons classiques d'une ville métropolitaine.

Tour à tour présentée comme une ville industrielle et ouvrière puis comme une ville "noire" et rouillée ", beaucoup de représentations tendent à faire de Saint-Etienne une ville perdante du développement urbain. Les 5 auteurs de l'ouvrage de Sociologie de Saint-Etienn ont voulu tordre le cou à cette image et proposer une image beaucoup plus nuancée de la cité stéphanoise.

Parmi eux, l'enseignante en urbanisme et aménagement de l'espace de l'Université Jean-Monnet Christelle Morel-Journel y décrit des dynamiques de cette ville à part en France.

Il y a de l'énergie dans cette ville !

Pour Christelle Morel Journel, Saint-Etienne est une ville singulière en France qui a vécu des crises importantes mais qui a des "pépites", en particulier dans le domaine culturel Copier

"C'est la seule grande ville industrielle de cette taille. C'est une ville singulière également par sa proximité avec Lyon, c'est une configuration métropolitaine particulière en France. C'est une ville qui existe toujours malgré les difficultés de la décennie 80. C'est une ville qui a des ressources qui s'expriment particulièrement bien dans le domaine culturel".

"Une ville débattante"

L'ouvrage sort à quelques semaines des municipales du 15 et 22 mars, un choix non délibéré précisent les auteurs. Des enseignants qui ne cachent pas que cette sortie est vécue "avec un certain appétit dans le contexte des municipales".

Une liste nous a sollicité pour échanger.

Christelle Morel Journel espère que ce livre servira de matière à penser pour les candidats aux municipales et pour tous les Stéphanois. Copier

"Il n'y a pas eu d'envoi de notre part aux différents candidats représentants des listes. Une nous a sollicité, sans doute en résonance avec leurs propositions. Tout est ouvert pour bien sûr échanger avec nous".

Un ouvrage écrit notamment avec Georges Gay, lui aussi enseignant à l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne. Selon le professeur en aménagement de l'espace et en urbanisme, certaines dynamiques actuelles vont encore bouleverser le paysage urbain. Pour lui, la création du pôle commercial Steel au Pont de l'Ane-Monthieux, prévue en avril 2020, risque d'accentuer les contrastes entre centre-ville et périphérie notamment.

Steel, une erreur au sens urbain du terme

Pour Georges Gay, l'un des auteurs de Sociologie de Saint-Etienne, la création de Steel pose des problèmes de survie des commerces du centre-ville. Copier

"Steel pose des problèmes de survie des commerces, autant pour ceux de grande distribution en périphérie dont on connait les difficultés que pour les commerces de centre-ville. Donc c'est rajouter un handicap à des handicaps déjà existants".